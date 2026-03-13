Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Fontos

Kilenc kérdés, amire nincs még válasz az ukrán aranykonvoj ügyében

Volkswagen

Még nagyobb a baj, mint gondolták, pánik a Volkswagennél

55 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sosem látott gondban a német autóipar, jóval nagyobban, mint azt előzetesen várták. A Volkswagen jelentős profitcsökkenésről számolt be a tavalyi üzleti évre vonatkozóan.
Link másolása
Vágólapra másolva!
VolkswagenÜzleti eredményautógyárautógyártó

Története talán legnagyobb válságát éli a Volkswagen. A VW-csoport tavalyi adózott eredménye 6,9 milliárd euró volt, 44,3 százalékkal kisebb a 2024. évi 12,4 milliárd eurónál.

A RB (Regional railway) train stands during misty weather at the main railway station in front of the power plant of the headquarters of German carmaker Volkswagen (VW) in Wolfsburg, central Germany, on March 11, 2025. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP), Elég ködösnek tűnik a Volkswagen jövője mostanában
Elég ködösnek tűnik a Volkswagen jövője mostanában
Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A konszern eredménye különösen nagy visszaesést mutatott. Az üzemi nyereség 54 százalékkal, 8,9 milliárd euróra csökkent, amire nem számítottak. Ezzel párhuzamosan az üzemi haszonkulcs is jelentősen romlott: a korábbi 5,9 százalékról 2,8 százalékra esett vissza. A csökkenés mögött a növekvő költségek, az elektromos átállás beruházási igénye, valamint a nemzetközi kereslet ingadozása állhat. Az értékesítési adatok is enyhe visszaesést mutatnak. A járműkiszállítás 0,5 százalékkal csökkent, így tavaly összesen 8,98 millió járművet adott át a Volkswagen-csoport ügyfeleinek világszerte – írja a Handelsblatt.

Több oka van a Volkswagen gyengélkedésének

Regionális szinten vegyes kép rajzolódik ki: Európában mérsékelt növekedést regisztráltak, ezt azonban nem tudta ellensúlyozni a kínai és az észak-amerikai piac gyengébb teljesítménye. Főleg a kínai piac okoz pánikot a VW vezetőinek, ahol komoly (8–10% közötti) a visszaesés, és a folyamat az idén sem fog megállni az idei adatok szerint.

04 July 2025, Lower Saxony, Wolfsburg: The logo on the roof of the VW brand tower can be seen behind a "no pedestrians" traffic sign. The VW Group is parting ways with Board Member for Human Resources Kilian with immediate effect. Photo: Moritz Frankenberg/dpa (Photo by Moritz Frankenberg / dpa Picture-Alliance via AFP)
Komoly létszámcsökkentésbe kezdett a Volkswagen
Fotó: MORITZ FRANKENBERG / DPA

A gyártási volumen szintén csökkent. A konszern üzemeiben tavaly 8,87 millió jármű készült, ami 1 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A termelés mérséklődése részben a kereslet alakulásával, részben a gyártási struktúra átalakításával függ össze. A foglalkoztatásban is kisebb csökkenés történt. A cégcsoport 2024 végén 663 ezer embert foglalkoztatott világszerte, ami 2,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. És a létszámleépítés folytatódni fog, költségcsökkentési intézkedések és hatékonyságjavító programok következnek – ahogy arról az Origo is beszámolt. A hírek szerint azonban a tervbe vett 50 ezres létszámleépítés sem lesz elegendő, további költségeket kell lefaragnia a Volkswagen-csoportnak.

Az idei évre a vállalat mérsékelt javulással számol. A menedzsment előrejelzése szerint az üzemi haszonkulcs 4 és 5,5 százalék között alakulhat, miközben az árbevétel stagnálás és legfeljebb 3 százalék közötti növekedés között mozoghat. A kilátások ugyanakkor továbbra is bizonytalanok, mivel a globális gazdasági környezet, a kínai verseny és az elektromos autók piacának alakulása jelentős hatással lehet a cégcsoport teljesítményére.

Az Origo a napokban arról is írt, hogy külföldre menekülnek a német autógyárak, Friedrich Merzék tehetetlenek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!