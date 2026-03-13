Még nagyobb a baj, mint gondolták, pánik a Volkswagennél

Története talán legnagyobb válságát éli a Volkswagen. A VW-csoport tavalyi adózott eredménye 6,9 milliárd euró volt, 44,3 százalékkal kisebb a 2024. évi 12,4 milliárd eurónál.

Elég ködösnek tűnik a Volkswagen jövője mostanában

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A konszern eredménye különösen nagy visszaesést mutatott. Az üzemi nyereség 54 százalékkal, 8,9 milliárd euróra csökkent, amire nem számítottak. Ezzel párhuzamosan az üzemi haszonkulcs is jelentősen romlott: a korábbi 5,9 százalékról 2,8 százalékra esett vissza. A csökkenés mögött a növekvő költségek, az elektromos átállás beruházási igénye, valamint a nemzetközi kereslet ingadozása állhat. Az értékesítési adatok is enyhe visszaesést mutatnak. A járműkiszállítás 0,5 százalékkal csökkent, így tavaly összesen 8,98 millió járművet adott át a Volkswagen-csoport ügyfeleinek világszerte – írja a Handelsblatt.

Több oka van a Volkswagen gyengélkedésének

Regionális szinten vegyes kép rajzolódik ki: Európában mérsékelt növekedést regisztráltak, ezt azonban nem tudta ellensúlyozni a kínai és az észak-amerikai piac gyengébb teljesítménye. Főleg a kínai piac okoz pánikot a VW vezetőinek, ahol komoly (8–10% közötti) a visszaesés, és a folyamat az idén sem fog megállni az idei adatok szerint.

Komoly létszámcsökkentésbe kezdett a Volkswagen

Fotó: MORITZ FRANKENBERG / DPA

A gyártási volumen szintén csökkent. A konszern üzemeiben tavaly 8,87 millió jármű készült, ami 1 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A termelés mérséklődése részben a kereslet alakulásával, részben a gyártási struktúra átalakításával függ össze. A foglalkoztatásban is kisebb csökkenés történt. A cégcsoport 2024 végén 663 ezer embert foglalkoztatott világszerte, ami 2,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. És a létszámleépítés folytatódni fog, költségcsökkentési intézkedések és hatékonyságjavító programok következnek – ahogy arról az Origo is beszámolt. A hírek szerint azonban a tervbe vett 50 ezres létszámleépítés sem lesz elegendő, további költségeket kell lefaragnia a Volkswagen-csoportnak.

Az idei évre a vállalat mérsékelt javulással számol. A menedzsment előrejelzése szerint az üzemi haszonkulcs 4 és 5,5 százalék között alakulhat, miközben az árbevétel stagnálás és legfeljebb 3 százalék közötti növekedés között mozoghat. A kilátások ugyanakkor továbbra is bizonytalanok, mivel a globális gazdasági környezet, a kínai verseny és az elektromos autók piacának alakulása jelentős hatással lehet a cégcsoport teljesítményére.