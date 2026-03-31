Trump háborús döntése sokkolta a világot – ezt mindenki megérzi

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Nagy a baj! Tömeges visszahívás – kigyulladhatnak a villanyautók

Európa legnagyobb autógyártója világszerte közel 100 ezer elektromos kocsit hív vissza egy potenciálisan veszélyes akkumulátorhiba miatt. A Volkswagen szerint a probléma ritka, de szélsőséges esetben akár tűzesetet is okozhat.
Komoly problémával szembesült a Volkswagen: világszerte közel 100 ezer elektromos autót hív vissza a gyártó, miután kiderült, hogy bizonyos akkumulátorok hibásak lehetnek. A gond nemcsak a hatótáv csökkenését okozhatja, hanem szélsőséges esetben tűzveszélyt is jelent – derül ki a hatósági adatokból.

11 May 2022, Lower Saxony, Wolfsburg: A Volkswagen ID.Buzz electric bus and the ID.5 and ID.4 (l-r) electric cars are parked in Autostadt at the Volkswagen main plant. The Annual General Meeting of Volkswagen AG will take place on May 12. Photo: Julian Stratenschulte/dpa (Photo by JULIAN STRATENSCHULTE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Az érintett modellek között szerepelnek a márka legfontosabb villanyautói, például a Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 és az ID. Buzz különböző változatai, valamint a Cupra Born is. 

A hibás autók döntő többsége 2022 és 2024 között készült, és világszerte mintegy 95 ezer kocsit érint az akció. 

A probléma forrása a nagyfeszültségű akkumulátor egyes moduljaiban keresendő. Ezek nem felelnek meg teljesen a gyártási előírásoknak, ami többféle hibajelenséget okozhat: csökkenhet a hatótáv, figyelmeztető lámpa gyulladhat ki a műszerfalon, sőt a rendszer túlmelegedése sem zárható ki. A legrosszabb forgatókönyv szerint mindez akár tüzet is eredményezhet, bár eddig ilyen esetet nem jelentettek – írja az Auto Bild.

A Volkswagen szerint nem ők hibáztak

A német multicég szerint a hibát egy külső beszállítótól származó akkumulátorcellák egy adott gyártási sorozata okozza. A problémát belső minőség-ellenőrzés során fedezték fel, így a visszahívás megelőző jellegű. A Volkswagen az érintett autótulajdonosokat arra kéri, hogy mielőbb vigyék szervizbe járművüket. A javítás során szoftverfrissítést végeznek, és átvizsgálják az akkumulátort; szükség esetén a hibás modulokat ki is cserélik. Az eset ismét rámutat arra, hogy az elektromos autók gyors terjedése mellett az akkumulátortechnológia megbízhatósága kulcskérdés marad – és egyetlen gyártási hiba is globális méretű visszahívást eredményezhet.

 

