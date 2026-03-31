Nagy a baj! Tömeges visszahívás – kigyulladhatnak a villanyautók

Komoly problémával szembesült a Volkswagen: világszerte közel 100 ezer elektromos autót hív vissza a gyártó, miután kiderült, hogy bizonyos akkumulátorok hibásak lehetnek. A gond nemcsak a hatótáv csökkenését okozhatja, hanem szélsőséges esetben tűzveszélyt is jelent – derül ki a hatósági adatokból.

A Volkswagen ID.Buzz, ID.4 és ID.5 modellek is érintettek a globális visszahívásban

Az érintett modellek között szerepelnek a márka legfontosabb villanyautói, például a Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 és az ID. Buzz különböző változatai, valamint a Cupra Born is.

A hibás autók döntő többsége 2022 és 2024 között készült, és világszerte mintegy 95 ezer kocsit érint az akció.

A probléma forrása a nagyfeszültségű akkumulátor egyes moduljaiban keresendő. Ezek nem felelnek meg teljesen a gyártási előírásoknak, ami többféle hibajelenséget okozhat: csökkenhet a hatótáv, figyelmeztető lámpa gyulladhat ki a műszerfalon, sőt a rendszer túlmelegedése sem zárható ki. A legrosszabb forgatókönyv szerint mindez akár tüzet is eredményezhet, bár eddig ilyen esetet nem jelentettek – írja az Auto Bild.

A Volkswagen szerint nem ők hibáztak

A német multicég szerint a hibát egy külső beszállítótól származó akkumulátorcellák egy adott gyártási sorozata okozza. A problémát belső minőség-ellenőrzés során fedezték fel, így a visszahívás megelőző jellegű. A Volkswagen az érintett autótulajdonosokat arra kéri, hogy mielőbb vigyék szervizbe járművüket. A javítás során szoftverfrissítést végeznek, és átvizsgálják az akkumulátort; szükség esetén a hibás modulokat ki is cserélik. Az eset ismét rámutat arra, hogy az elektromos autók gyors terjedése mellett az akkumulátortechnológia megbízhatósága kulcskérdés marad – és egyetlen gyártási hiba is globális méretű visszahívást eredményezhet.