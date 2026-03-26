Sokkoló, mit tesz velünk ez az új svéd találmány

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Továbbra is vezet a Fidesz – a Medián mérése torzít

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Milliók életét mentette meg 1959-es feltalálása óta ez az egyszerű alkatrész. A Volvo találmánya, a hárompontos biztonsági öv amolyan csendes hős volt: észrevétlenül tette a dolgát évtizedeken át, ugyanúgy szorított mindenkit, minden helyzetben. Most azonban új korszak kezdődik – megszületett a gondolkodó öv, amely már azt is tudja, hány kilogrammot nyomunk, s ez alapján véd meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Volvo továbbgondolta az 1959-ben bemutatott találmányát, a hárompontos biztonsági övet. A svéd autógyártó legújabb fejlesztése, a multi-adaptív biztonsági öv nem egy szimpla alkatrész, hanem az első olyan rendszer, amely nem egyetlen szabály szerint működik, hanem folyamatosan figyeli az utast és a környezetet, majd ehhez igazítja a működését.

A Volvo EX60-ban debütál a svédek új találmánya, az új intelligens biztonsági öv
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

Másképp reagál egy kisebb testalkatú, soványabb nőre, vagy akár kisgyerekre, mint egy magas, megtermett férfira, és egészen más erővel lép működésbe az enyhe koccanásnál, mint a nagy sebességű ütközésnél. A hagyományos öv esetében a túl nagy erő bordatörést okozhat, míg a túl gyenge tartás súlyosabb fejsérüléshez vezethet. Az intelligens biztonsági öv viszont zseniális képes megtalálni az egyensúlyt – valós időben, a másodperc törtrésze alatt.

A Volvo találmánya folyamatosan fejlődik

A technológia mögött szenzorok és adatok hálózata dolgozik: az autó érzékeli az ütközés irányát, erősségét, az utas testhelyzetét, sőt akár azt is, mennyire van hátradöntve az ülés. Az eredmény: személyre szabott védelem minden egyes utazásnál.

Volvo EX60, Így áll össze a Volvo új intelligens biztonsági öve
Fotó: Volvo Cars

De talán még ennél is izgalmasabb, hogy ez a rendszer nem „kész”. Szoftverfrissítéseken keresztül folyamatosan fejlődik, tanul a valós balesetekből, és idővel egyre pontosabban reagál.

Az új találmány a Magyarországra most érkező Volvo EX60-ban debütál, és szériatartozék. 

A tisztán elektromos középkategóriás SUV mindent tud, amit manapság elvárhatunk egy ilyen villanyautótól. Jó hatótáv (640-810 km), gyors töltés, minőségi utastér, méretes csomagtér (523 literes). A debreceni BMW iX3 svéd ellenfelének egyetlen fájdalmas pontja van, az ára. A legolcsóbb Volvo EX60 24,99 millió forintba kerül.

Mindenesetre, több mint hatvanöt évvel a hárompontos biztonsági öv bevezetése után úgy tűnik, a történet nem ért véget. Az öv többé nemcsak megfog – hanem dönt is. És ez a döntés is életeket menthet.

Volvo EX60 biztonsági öv, Elsőre nehéz észrevenni a különbséget a hagyományos és a Volvo új inteligens biztonsági öve között
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!