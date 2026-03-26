Sokkoló, mit tesz velünk ez az új svéd találmány

A Volvo továbbgondolta az 1959-ben bemutatott találmányát, a hárompontos biztonsági övet. A svéd autógyártó legújabb fejlesztése, a multi-adaptív biztonsági öv nem egy szimpla alkatrész, hanem az első olyan rendszer, amely nem egyetlen szabály szerint működik, hanem folyamatosan figyeli az utast és a környezetet, majd ehhez igazítja a működését.

A Volvo EX60-ban debütál a svédek új találmánya, az új intelligens biztonsági öv

Másképp reagál egy kisebb testalkatú, soványabb nőre, vagy akár kisgyerekre, mint egy magas, megtermett férfira, és egészen más erővel lép működésbe az enyhe koccanásnál, mint a nagy sebességű ütközésnél. A hagyományos öv esetében a túl nagy erő bordatörést okozhat, míg a túl gyenge tartás súlyosabb fejsérüléshez vezethet. Az intelligens biztonsági öv viszont zseniális képes megtalálni az egyensúlyt – valós időben, a másodperc törtrésze alatt.

A Volvo találmánya folyamatosan fejlődik

A technológia mögött szenzorok és adatok hálózata dolgozik: az autó érzékeli az ütközés irányát, erősségét, az utas testhelyzetét, sőt akár azt is, mennyire van hátradöntve az ülés. Az eredmény: személyre szabott védelem minden egyes utazásnál.

Így áll össze a Volvo új intelligens biztonsági öve

De talán még ennél is izgalmasabb, hogy ez a rendszer nem „kész”. Szoftverfrissítéseken keresztül folyamatosan fejlődik, tanul a valós balesetekből, és idővel egyre pontosabban reagál.

Az új találmány a Magyarországra most érkező Volvo EX60-ban debütál, és szériatartozék.

A tisztán elektromos középkategóriás SUV mindent tud, amit manapság elvárhatunk egy ilyen villanyautótól. Jó hatótáv (640-810 km), gyors töltés, minőségi utastér, méretes csomagtér (523 literes). A debreceni BMW iX3 svéd ellenfelének egyetlen fájdalmas pontja van, az ára. A legolcsóbb Volvo EX60 24,99 millió forintba kerül.

Mindenesetre, több mint hatvanöt évvel a hárompontos biztonsági öv bevezetése után úgy tűnik, a történet nem ért véget. Az öv többé nemcsak megfog – hanem dönt is. És ez a döntés is életeket menthet.