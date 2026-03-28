Szabályosan kettévágta a vonat a síneken ragadt kamiont – videó

Nem sok maradt egy rosszkor, rossz helyen elakadt kamionból. Széttrancsírozta az érkező vonat.
Vonat ütközött egy síneken álló kamionnak Kanadában, szó szerint kettéhasítva a járművet. A kamion eddig ismeretlen okból állt meg a síneken, senki nem sérült meg.
A helyi rendőrség figyelmeztetést adott ki az autósoknak, arra kérve őket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a vasúti átjárók közelében. Ez persze nemcsak Kanadára, hanem az egész világra általánosan érvényes.
Nem kegyelmezett a vonat:
