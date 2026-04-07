7 éve nem történt ilyen az autópiacon!

Márciusban a DataHouse adatai szerint 13 648 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami a valaha mért harmadik legnagyobb havi érték, és több mint 30 százalékos bővülést jelent a tavaly márciusi 10 491-es mennyiséghez képest. Hasonló mértékű behozatalra utoljára 2019 októberében volt példa, azóta a regisztrált import használt autók száma jelentősen visszaesett: a mélypontot a 2023–24-es időszak jelentette, amikor havonta jellemzően 10 ezer alatt maradt a darabszám.

Bepótolták a téli kiesést a használt autó behozatalban

A márciusi kiugró adatban részben még megjelenhetnek a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések és szállítások is. Ugyanakkor az első negyedév egésze is stabil növekedést mutat: a regisztrált 35 891 import személyautó 7 százalékkal haladja meg az előző negyedév 33 562-es forgalmát, az előző év első három hónapjához képest (30 630 darab) pedig 17 százalékos a növekedés. A statisztikák negyedévről negyedévre folyamatosan bővülő piacról tanúskodnak.

„Egyértelmű, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé. Tavaly júliusban a használtautó-behozatal havi szintje hosszú idő után lépte át újra a 11 ezres határt, októberben már a 12 ezres sáv felett is járt, most pedig meggyőző lendülettel ugrotta meg a 13 ezres mennyiséget is – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A trend folytatódását vetíti előre, hogy az iráni konfliktus okozta kisebb megingások ellenére az euróhoz mért forintárfolyam továbbra is jóval kedvezőbb vásárlási lehetőségeket kínál a külföldi piacokon, mint egy-két évvel korábban.”

Ha nem következik be törés a jelenlegi piaci folyamatokban, a JóAutók.hu várakozása szerint éves szinten a tavalyi 128 ezer helyett idén már 140 ezer feletti használt személyautó érkezhet az országba.

Márkasorrend: Trónfosztás a második helyen

A behozott használt autók között az első negyedévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt (12,7%). Fontos változás történt azonban a második helyen: hosszú felzárkózást követően a Ford (8,7%) megelőzte az Opelt (8,5%), az Audi (6,3 %) a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,9%), míg a hatodikon a Hyundai (5,3%) áll.

A használtautó-import 35 891-es mennyisége 2026 első negyedévében 17,1 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált értéket. Az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt: a 36 455-ös mennyiség 10,8 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 32 904-es darabszámot.

