A csúcson kezd a VW-konszern megfizethető elektromos autója

A Győrben készülő Terramar kapcsán egy kicsit magunkénak érezhetjük a Cupra prémiummárkát, amelynek újabb magyar kötődése, hogy a Raval hajtómotorját az Audi Hungaria készíti. A márka otthona Barcelonában van, és mivel a Volkswagen konszern MEB+ műszaki alapra épülő megfizethető elektromos autóinak fejlesztését és gyártását is az ibériai félszigeten végzik, először a spanyolok mutathatták meg a nagyvilágnak a sorozatgyártású modelljüket. A Cupra Raval a kínálat csúcsát jelenti, a Volkswagen és Škoda hasonló modelljei fölé pozicionálnak, aminek így az Audi A2 e-tron-nal kell osztoznia a reflektorfényen.

A vezetési élményre hegyezték ki a Cupra új elektromos autóját

Fotó: Cupra

10 750 000 Ft-os áron kapható a Cupra új elektromos autója

Barcelona városán belül központi helyen található, és így kiemelt turisztikai területnek számít az El Raval városrész, ami a nevét kölcsönözte a mindössze 4 méter hosszú, alapvetően városi közlekedésre szánt autónak. Lendületes a külső megjelenés, az utastérben 3D-s mintájú üléskárpit és projektorokkal (az ajtókárpitra vetítenek mintát) kiegészített hangulatvilágítás teremt egyedi hangulatot. A kezelés felemás, a kormányra és az ajtókra rendes fizikai kapcsolók kerülnek, de középen nincs semmi könnyítés, az érintőképernyő alján lévő csúszkák hivatottak egyszerűsíteni a használatot. Abban bíznak a spanyolok, hogy az új fejegység által biztosított fejlett beszédvezérlés miatt ez nem lesz probléma – ami világnyelveken igaz, magyarul nem ért a rendszer.

Fotó: davidcasas photographer

Az MEB+ műszaki alap lényege, hogy annál minden hajtással és töltéssel kapcsolatos műszaki elemet a kocsi orrában helyeznek el, így különösen nagy lehet a csomagtér, ami az ülések mögött a kalaptartóig pakolva 441 literes (mínusz a töltőkábel, mínusz a mélynyomó). A 2,6 méteres tengelytávolság miatt az utastér is tágas, ráadásul sík a padlója is, tehát a második sorban is kényelmesen el lehet férni. A spanyolok nem egyszerűsítik le a kínálatot, négy állandó felszereltséggel (Raval, Raval Plus, Endurance, VZ) és három induló szériával (Dynamic, Dynamic Plus és VZ Extreme) kezdenek, és a testvérmodellekhez képest jobb vezetési élményt ígérnek.