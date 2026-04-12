A kempingekben nem hódítanak az elektromos autók

Több mint hatvan évvel ezelőtt alapították meg az ACSI (Auto Camper Service International) nevű szervezetet, ami azóta is a kempingek, kempingezők és úgy általában az autóval utazók érdekképviselete. Legutóbb arról végzett kutatást német és holland a tagjai között, milyen autót használnak a lakókocsi vontatására, és az derült ki, hogy amíg az autópiacon már megindult az átállás, a kempingezők világában még alig vannak jelen az elektromos autók.

Nem a tömeg, a nehézkes töltés miatt ódzkodnak a lakókocsizók az elektromos autóktól

Elektromos autó helyett a belső égésű motorra szavaznak a kempingezők

Érdekes eltérés figyelhető meg az eltérő adópolitika miatt, amíg Németországban a lakókocsizók 76%-a használ dízelmotoros autót, majd a benzinesek jönnek 16%-kal, addig Hollandiában 55%-kal a benzinesek vezetnek, majd 29%-kal a hibridek jönnek, és csak azt követi a dízel 13%-kal. Abban mindkét piacon egyezés van, hogy az elektromos autók aránya elenyésző, Németországban 1,5%, Hollandiában 1,8%.

A válaszadók 80%-át a korlátozott hatótávolság riasztja el az elektromos autótól, 54%-uknak a magas vételár jelent problémát, 51% pedig a töltési nehézségeket hozta fel ellenérvként. Utóbbi azt jelenti, hogy az elektromos töltőpontokhoz nincs lehetőség beállni a lakókocsival, azt le kell csatolni egy külön parkolóhelyen, majd a töltést követően újra össze kell állítani a szerelvényt – az egyébként is hosszú töltést ez akár fél órával is megnyújthatja. Az ACSI pozitívumként értékelte, hogy az európai kempingek több mint ötödében már vannak dedikált villanyautó töltők, azaz a normál elektromos csatlakozásnál gyorsabb töltésre képes oszlopok, csak épp nehezen jutnak el odáig az elektromos autóval kempingezni indulók.

