akkumulátor

A magyar gyárakkal rendelkező SK On sem akar lemaradni a töltési versenyben

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egymásra licitálnak a kínai gyártók, melyikük akkumulátorát lehet gyorsabban tölteni. Az SK On hétperces elektromos autó töltést ígér.
akkumulátorSK Onelektromos autókautós hír

A Szöulban megrendezett InterBattery 2026 kiállításon mutatta be legújabb innovációit az SK On, amely az elektromos autókon túlmutató portfólióját hivatottak demonstrálni. Persze azért még mindig az autókon van a hangsúly. Ott van a szilárdtest-akkumulátor számára készített On-Vent prizmás cella, amelynél lézermarásos technológiával tetszőleges pozícióba helyezhetők a gáz- és hőszellőzők. Emellett bemutatkozott a száraz elektróda eljárás is, amelynek során az elektródákat oldószer helyett száraz, porformátumú alapanyagból gyártják – már 2024 óta azon dolgoznak a koreai mérnökök, hogy megvalósuljon a sorozatgyártás.

Hétperces elektromos autó töltést ígér az SK On.
Villámgyorsan tölthető elektromos autót ígér az SK On is
Fotó: Sk On

A Hyper Fast akkumulátor a következő generációs elektromos autók számára készül

Az SK On az Enmove-val közösen kidolgozott egy olyan hűtési technológiát, amelynél a folyadék a pakkon belül áramlik, ami egyenletesebb és alacsonyabb hőmérséklet tartását teszi lehetővé. A HYPER FAST akkumulátor mindössze hét perc alatt képes 10-ről 80 százalékra tölteni – ennek a sorozatgyártását 2029-re ígérik. A vállalat itt mutatta be először nyilvánosan saját, integrált Cell-to-Pack (CTP) megoldásait, közvetlenül integrálják a cellákat a pakkal, ezzel növelve az energiasűrűséget és csökkentve a gyártási költségeket – kereskedelmi gyártása 2027-re tervezett. A nagy felületű hűtéses CTP (LSC CTP) technológiának köszönhetően háromszor hatékonyabb hűtési teljesítmény érhető el a hagyományos akkumulátormodulokhoz képest.

 

 

 

