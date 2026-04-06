Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

vészfékezés jelző

Erre minden sofőr figyeljen: júliustól ez a tartozék kötelező lesz az új autókban!

Az Európai Unió júliustól új biztonsági előírást vezet be: minden új gépkocsiban vészfékezés-jelző rendszer lesz kötelező. A szerkezet lényege, hogy az autó automatikusan villogtatja a féklámpát hirtelen lassításkor, így megelőzve a ráfutásos baleseteket.
vészfékezés jelzőrendszerbalesetautó

A balesetek száma csökkenését várja az Európai Unió az új közlekedésbiztonsági előírástól, amely júliustól kötelezővé teszi az úgynevezett vészfékezés‑jelző rendszert az újonnan forgalomba helyezett személyautókban és könnyű haszongépjárművekben.

A vészfékezés-jelző júliustól minden új autóban kötelező lesz az Európai Unióban
Fotó: Mediaworks / illusztráció

A funkció célja egyszerű, mégis élesen érzékelhető – időben figyelmeztetni a mögöttünk érkezőket a hirtelen lassításra, így megelőzni a ráfutásos baleseteket. A 2026 júliusától életbe lépő szabályozás szerint minden újonnan forgalomba helyezett gépjárműnek aktív vészfékezés‑jelző rendszert kell tartalmaznia. Ez nem jelenti azt, hogy a régi autókat át kellene építeni, a kötelezettség kizárólag az új autókra vonatkozik, és a gyártók felelőssége biztosítani – írja a Teol.

Sok autó már most is kínál hasonlót

De mit is takar ez a rendszer a gyakorlatban? A hétköznapi féklámpák egyszerűen csak jeleznek a mögöttünk érkezőknek, ha lassítunk. Az új funkció viszont azonnal aktiválódik hirtelen, vészfékezéskor: a féklámpák villogni kezdenek, vagy erősebb fényt adnak, ami sokkal feltűnőbb a hátsó autós számára. Amikor a jármű teljesen megáll, a rendszer akár automatikusan bekapcsolja a vészvillogót, még egyértelműbbé téve a helyzetet. 

Amúgy nem új technológiáról van szó – sok modern autó már most is kínál hasonló funkciót, sőt, egyes modellekben már automatikusan működik is. 

A fejlesztők tapasztalatai szerint a villogó vagy erősebb féklámpa sokkal gyorsabban ragadja meg a figyelmet, mint a hagyományos jelzés, ezért különösen nagy sebességnél, például autópályán komoly segítséget nyújthat a balesetek megelőzésében.

A változás nem jár az autók áremelkedésével drámai módon – a szakértők szerint a technológia beépítése már ma is része a gyártók fejlesztési terveinek, és az opcionális szoftverek, érzékelők lassan mindennapossá válnak. Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy a műszaki újítások önmagukban nem oldják meg a közlekedés összes problémáját: a vezetők figyelme, felelősségtudata és a megfelelő követési távolság tartása továbbra is kulcsfontosságú a biztonságos közlekedéshez.

Az autók hamarosan már át is vehetik az irányítást az emberektől - erről a döntésről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

 

