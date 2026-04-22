Már egymással háborúznak a kínai autógyártók – mi folyik itt?

A Geely egyik autómárkája, a nálunk nem kapható Lynk & Co bemutatta új elektromos szedánját, a 10+ modellt, amely szó szerint újradefiniálja a gyorstöltést.

Percek alatt feltölthető ez az új kínai szuperautó, a Lynk & Co 10+

Fotó: Geely Auto

A 900 voltos architektúrára épülő, úgynevezett Shield Gold Brick akkumulátor elképesztő tempót diktál: 10-ről 70 százalékra mindössze 4 perc 22 másodperc (262 másodperc), 80 százalékra 5 perc 32 másodperc, míg 97 százalékra 8 perc 42 másodperc alatt tölthető fel – megfelelő, megawattos töltőn. Ez a teljesítmény több mint 1,1 megawattos csúcstöltést jelent, ami jelenleg egyedülálló az iparágban. A demonstrációhoz a Zeekr V4 ultragyors töltőjét használták, amely akár 1,2 megawatt leadására is képes.

Egyre gyorsabb az autótöltés Kínában

A rekord azonban nem a semmiből jött. Korábban épp a Zeekr tartotta a csúcsot: a 900 voltra frissített Zeekr 001 modell 10–80 százalék közötti töltése 7 percet (420 másodperc) vett igénybe. Ehhez képest a Lynk & Co most több mint egy perccel faragta le az időt – ami komoly eredmény. Egy másik kínai autóóriás, a Szegeden gyárat építő BYD új Flash Charging technológiát a luxusmodelljén, a Denza Z9 GT-n keresztül mutatta be.

Ez a kocsi 10-ről 70 százalékra 5 perc alatt tölthető fel, s ezt az időt döntötte meg most a Lynk & Co.

Amúgy a 95 kWh-s akkumulátorral szerelt, 800 kilométer feletti hatótávú Lynk & Co 10+ nemcsak gyors, hanem brutálisan erős is: 942 lóerős hajtáslánca repülőgépipari technológiát használ, miközben hatékonysága közel 94 százalékos.

A háttérben persze infrastruktúra is kell: Kínában már több ezer ultragyors töltőállomás működik, így a technológiai verseny nem pusztán laboratóriumi bravúr, hanem a mindennapi használat része. A kérdés már nem az, hogy lehet-e gyorsan tölteni – hanem az, ki tud még gyorsabb lenni. És ne legyen kétségünk afelől, hogy ezt a rekordot nemsokára valamelyik konkurens megdönti.