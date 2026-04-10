Ez elszomorító – egy év alatt kétezer autó súlyát szemeteljük el az autópályák mentén

Mintha egy kisebb város teljes autóparkját borítottuk volna szét az autópályák mentén: 2025-ben több mint 2300 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a hazai gyorsforgalmi utak mentén és pihenőhelyekről az MKIF munkatársai. Ez a mennyiség nagyjából 1800-2000 átlagos személyautó tömegének felel meg, ami egy egészen megdöbbentő, nehezen felfogható adat.

Borzalmas, mi mindent dubálunk el, rakunk le az autópályák mentén

A számok mögött azonban hétköznapi jelenetek, mozdulatok állnak: kidobott palackok, autóból kihajított zacskók, cigarettacsikkek. Az üzemeltető beszámolója szerint a hulladék döntő része, több mint 2100 tonna kommunális szemét, de jelentős mennyiségben kerülnek elő gumiabroncsok, lomok és szelektív hulladékok is.

Az autósok a probléma forrása

A magyarországi gyorsforgalmi úthálózat, autópályák, autóutak közel 1300 kilométerén és mintegy 170 pihenőhelyen folyamatos a takarítás, a cég munkatársai évente többször gyalog is végigjárják az útvonalakat, hogy az eldobált hulladékot összeszedjék.

Mindez azonban csak tüneti kezelés: a probléma forrása maguk az autósok.

Külön figyelmet érdemel az illegális hulladéklerakás is: egyetlen év alatt több mint húsz helyszínen kellett felszámolni szemétkupacokat. Bár egyes pihenőkben sikerült visszaszorítani ezt a jelenséget, a tendencia összességében makacsul tartja magát.

Ürítik a szemetest az MKIF munkatársai az egyik autópálya pihenőjében

Fotó: MKIF

A 2300 tonna szemét nemcsak környezetvédelmi kérdés. Egy ekkora tömeg – képzeletben kétezer autó – már közlekedésbiztonsági kockázat is: az úttestre kerülő tárgyak baleseteket okozhatnak, a lerakott hulladék pedig hosszú távon a környezetet is terheli.