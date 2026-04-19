Lerobbant autó miatt akadtak el a rögbisek, szédületes, hogyan oldották meg – videó

Épp meccsre tartott egy francia rögbicsapat, amikor egy szűk úton elakadt az őket szállító busz. Egy lerobbant autó a lehető legrosszabb helyen állt meg, képtelenség volt kikerülni.

Miután a buszsofőr egyeztetett az autó tulajdonosával, tizenkét játékos leszállt a buszról, és puszta kézzel, rövid idő alatt szabaddá tette a sávot. Bemelegítésnek pont jó lehetett.

Nem sokáig volt útban a lerobbant autó: