Ez nem vicc: megbírságolták a tulajt, mert az ellopott autóját öv nélkül vezette a tolvaj

Igazán kitett magáért a minap az ausztrál rendőrség, amely úgy büntette meg egy autó tulajdonosát, hogy azt ott sem volt. Egy februári éjszaka egészen abszurd fordulatot vett egy család életében a Gold Coast partvidékén. Betörők jutottak be az otthonukba, és hát – ahogyan az ilyenkor lenni szokott – összepakoltak mindent, ami mozdítható volt: vittek cipőket, porszívót, sőt még egy utazótáskát is. A zsákmány azonban nem csak ez volt.

Az autótolvajok egy ilyen Lexust loptak el

A házban talált autókulcs különösen felkeltette az érdeklődésüket, amely a feleség Lexusához tartozott, amit gondolkodás nélkül magukkal vittek. A tulajdonos azonban felébredt, megzavarta a tolvajokat, akik így sietve, az ellopott autóval menekültek el. Vakmerőségükre jellemző, hogy röviddel később visszatértek, feltehetően a ház többi autójáért – csakhogy ekkorra a család már ébren volt, és értesítette a rendőrséget.

Az autótolvajokat lefotózták, ám ez mit sem ér

Hallottunk már hasonló történeteket, azonban ez nem mégsem egy átlagos betörés volt. A segítség ugyanis elmaradt. Nemhogy aznap éjjel, de még hetekig nem érkezett járőr a helyszínre. A hatóságok reakciója végül egészen más formában érkezett meg: a közlekedésrendészet bírságot küldött a családnak.

Egy traffipax ugyanis lefotózta az ellopott Lexust, amint a betörő – biztonsági öv nélkül – vezeti. A rendszer automatikusan azonosította a jármű tulajdonosát, és kiállította a büntetést.

A döbbenet itt tetőzött: a bírság összege több mint 6 ezer ausztrál dollár (1,38 millió forint) volt, ráadásul a levélben semmilyen fellebbezési lehetőséget nem tüntettek fel, csupán fizetési felszólítást és további szankciókkal való fenyegetést.

Az autó tulajának ment a büntetés, pedig nem is ő volt a bűnös

Az eset nemcsak a család számára volt sokkoló, hanem szélesebb körben is felháborodást keltett Ausztráliában. Miközben a betörés ügyében alig történt előrelépés, a bürokrácia hibátlanul működött – csak éppen a legrosszabbkor és a legrosszabb irányba. Az élet képes abszurd helyzeteket teremteni, ha hiányzik mögüle a józan mérlegelés. És ez nem áprilisi tréfa.



