Mutatjuk, melyek a legjobb kisautók a vásárlók szerint

A vásárlók ma már nemcsak megbízható, hanem stílusos és jól felszerelt modelleket keresnek – ezt bizonyítja az Auto Bild nagyszabású felmérése. Több tízezer olvasó véleménye alapján kirajzolódik, mely autómárkák tudnak igazán megfelelni az elvárásoknak.
Nem a gyártók, nem is a szakértők, hanem maguk az autósok mondták ki a végső szót: az Auto Bild nagyszabású felmérése az idén is megnevezte a legjobb autómárkákat.

A kisautó vásárlóknak nagyon fontos a dizájn is
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

A kutatás lényege, hogy valós tapasztalatokra és benyomásokra épít – több tízezer olvasó értékelte kedvenc márkáit különböző szempontok alapján. A Legjobb márkák minden kategóriában című rangsor 14 különböző járműosztályt ölel fel, a városi kisautóktól egészen a luxusmodellekig. 

Az értékelés három kulcsterületre épül: a minőségre, a dizájnra és az ár-érték arányra. 

Ez a hármas adja meg azt az összképet, amely alapján kiderül, mely gyártók képesek igazán megfelelni a mai vásárlói elvárásoknak.

Így szavaztak az autóvásárlók

Nos, a legkisebb autók kategóriája különösen izgalmas, hiszen itt a praktikum és a megfizethetőség hagyományosan döntő tényező. A felmérés azonban rámutat: a vásárlók már ennél többet várnak. A modern megjelenés, a technológiai felszereltség és a vezetési élmény egyre fontosabb szerepet kap még ebben a szegmensben is. 

A legkisebb autók kategóriájában az Auto Bild olvasói rangsora alapján ár/érték arányban a Hyundai Inster és az i10 végzett az első helyen, dizájnban a Fiat 500, a minőségben pedig a megújult Toyota Aygo X a legjobb.

Az újság felmérése képet ad arról, hogyan gondolkodnak ma az autóvásárlók – és arról is, hogy a jövőben mely márkák lehetnek igazán nyerők.

 

