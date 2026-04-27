Így nézett ki 40 évvel ezelőtt egy autókereskedés

A Honda 40 évvel ezelőtt hívta életre az Acura nevű prémiummárkáját kifejezetten az Észak-Amerikai piac számára – az NSX sportkocsit is ide készült –, a kerek évforduló alkalmából pedig megemlékeztek a kezdetekről. Az Acura által szponzorált Long Beach-i Nagydíjon berendeztek egy korabeli autókereskedést.

Korabeli csúcstechnikát képviselt az autókereskedésben a VHS-videó

Nem csak 40 éves autókat – egy Integra és Legend parkolt a vörös szőnyegen –, de korabeli értékesítési eszközöket is szereztek. Táblagépek helyett papír prospektusok informálnak, mozgóképet képcsöves tévén játszott VHS-filmek képviselik, az NSX-ről készült diákat nagyítóval lehet csodálni. Persze ilyen kényeztetésről Magyarországon csak álmodhattunk negyven évvel ezelőtt, hozzánk bő öt évvel később érkezett el ez a világ.

