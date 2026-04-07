Ez minden autóst érint – ezeket az autópályákat újítják most fel

Március végén elindult az idei útfelújítási szezon az MKIF Zrt. kezelésében lévő gyorsforgalmi utakon, autópálya-szakaszokon, és a számok már önmagukban is jelzik a munka nagyságrendjét. Hat autópályán – köztük az M1, M3 és M7 legforgalmasabb szakaszain – összesen mintegy 630 ezer négyzetméteren cserélik le a burkolatot, miközben három hidat és öt pihenőhelyet is korszerűsítenek.

Több hazai autópálya-szakasz újul meg ebben az évben

A cél egyértelmű: növelni a közlekedésbiztonságot és hosszú távon fenntarthatóbbá tenni az úthálózatot. Az autósok számára mindez elsősorban tereléseket és időszakos korlátozásokat jelent, ám a kivitelező igyekszik minimalizálni a fennakadásokat – írja az MKIF. A megszokott módon folyamatos tájékoztatást adnak az aktuális forgalmi rendről és a lezárásokról, így aki előre tervez, elkerülheti a nagyobb torlódásokat.

Az M7-es autópálya szabad lesz a nyári vakáció alatt

Külön figyelmet kap az M7-es autópálya: a nyári üdülőszezon idején – az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – nem végeznek előre tervezett munkákat a Balaton felé vezető egyik irányban sem.

A vakáció előtt és után azonban ismét megjelennek a munkagépek, főként a Budapest felé tartó oldalon.

Az idei munkák ugyan jelentősek, mégis egy hosszabb folyamat részei. Az elmúlt három évben összesen 13 millió négyzetméternyi új aszfalt került a hazai gyorsforgalmi utakra, ami példátlan volumenű felújításnak számít Magyarországon. A mostani szezon már valamivel enyhébbnek ígérkezik: a korábbi évekhez képest kevesebb felújítás és terelés várható. A szakemberek továbbra is arra kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel, a szabályokat betartva vezessenek – hiszen az utak megújulása végső soron minden közlekedő közös érdeke.

A legnagyobb építkezés az M1-es autópályán folyik, ahol 2x3 sávosra bővítik a sztrádát.