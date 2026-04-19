Vége a száguldozásnak – erre minden autós figyeljen

Az osztrák autópálya egyik szakaszán sorra büntetik a külföldi és helyi autósokat, egy olyan részen, ahol korábban mindenki gondolkodás nélkül, rutinszerűen vezetett.

Csökkentették a sebességhatárt az osztrák autópálya egyik szakaszán, közel a magyar határhoz

A probléma gyökere nem más, mint egy ideiglenes, de annál fontosabb változtatás: a megszokott 130 km/órás tempót hirtelen 100-ra, sőt egyes részeken 80 km/órára csökkentették a Bécsből Kismarton (Eisenstadt) irányába vezető A3-as autópálya Hornstein pihenőhely utáni szakaszán.

A módosítás hátterében nem közlekedéspolitikai szigorítás áll, hanem műszaki munkálatok.

Az érintett autópálya-szakaszon infrastruktúra-fejlesztés zajlik, amely miatt biztonsági okokból kellett visszavenni a sebességet. A gond azonban az, hogy a sofőrök jelentős része megszokásból vezet, és túl későn reagál az új táblákra – gyakran már csak akkor, amikor a traffipax is észreveszi őket – írja a Kisalföld.

Sok magyar is használja az autópálya-szakaszt

Ausztriában nincs sok mozgástér: az automatizált ellenőrzési rendszer gyorsan és következetesen dolgozik, a bírságok pedig rövid időn belül megérkeznek, akár külföldi rendszám esetén is.

Ezt az autópálya-szakaszt, a határ közelsége miatt, sok magyar gépkocsivezető is használja, tehát nekik is érdemes körültekintően vezetni.

Egy pillanatnyi figyelmetlenség ugyanis komoly kiadásokat okozhat. Az osztrák útkezelő (Asfinag) tájékoztatása szerint az építési munkálatok és az azzal járó sebességkorlátozás előreláthatólag május 9-ig marad érvényben.

