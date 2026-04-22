Elgurult a gyógyszere? Ritka nagy őrültséget csinált egy autós az M1-esen – videó

Az M1-es autópályán Bicske után, a múlt héten kialakított új áttérési pontnál rögzített ijesztő jelenetet az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája. Egy autós Győr felől érkezett az átterelt sávban, amikor úgy döntött, hogy az útját nem ott szeretné folytatni.

Szabálytalanul, a terelőtáblák között, a kötelező haladási irányra figyelmeztető táblát figyelmen kívül hagyva hajtott át a munkaterület melletti másik sávba, oda, ahol a kamionok érkeztek. A sofőr ezzel balesetveszélyes helyzetet teremtett.

Videón az autós mutatványa:

Az autópálya-kezelő az eset kapcsán jelezte, hogy folyamatban vannak további forgalomtechnikai változások, amelyeknek köszönhetően hamarosan lehetőség lesz az átterelt sávból szabályosan áttérni a munkaterület melletti sávba. A változásokról időben tájékoztatják majd a közlekedőket.