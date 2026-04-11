A Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciája a Széchenyi István Egyetem egyik legrégebbi és legnívósabb hallgatói rendezvénye, amely idén csaknem húszéves múltra tekint vissza. A rendezvényre a Kárpát-medence területéről érkeznek neves hazai és határon túli egyetemek képviselői, hogy egy többnapos szakmai verseny keretében megmérettessék magukat. Hagyomány, hogy az esemény autóstalálkozóval indul, amelyre a konferencia résztvevőin kívül minden érdeklődőt várnak a szervezők. Évről évre emelkedik a regisztrált kiállítók és a nézők száma, és ezzel együtt bővül a támogatók és a kitelepülő szervezetek köre is. A program tematikus családi nappá nőtte ki magát, amely nemcsak az autók szerelmeseinek, hanem kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek időtöltés lehet.

Új és klasszikus autócsodákat is lehet majd látni a győri autóstalálkozón

Fotó: Adorjan Andras / Széchenyi István Egyetem

Az egész család szórakozhat az autóstalálkozón

A találkozón több márka autói mellett tuningolt és veterán különlegességek is jelen lesznek. A BullRent jóvoltából két luxussportautót próbálhatnak ki az érdeklődők, valamint az egyetem e-sport-kamionja ugyancsak kitelepül a helyszínre, ahol többek között autószimulátorokkal ismerkedhet meg a közönség. Az eseményen mindenki betekintést nyerhet a hallgatói versenycsapatok világába is, hiszen az Arrabona Racing Team, a SZEngine és a SZEnergy szintén megtalálható lesz a campuson. A nap folyamán különleges nyitvatartással készül az Üveges Drink Bár, valamint a campus különböző pontjain street food büfék szolgálják majd a vendégeket.

Fontos információk

Az autóstalálkozó miatt április 12-én, vasárnap 8:00 és 19:30 között lezárják a győri campus (Egyetem tér 1.) P1, P3 és P5 parkolózónáit (kivéve a K1, K2, K3, K4 kollégiumi épületek mögötti és a Műteremház melletti P5 parkolókat). A Menedzsment Campus melletti P3-as zónában már április 10-én, pénteken 20:00-tól folyamatos lezárásra kell számítani. A rendezvény alatt a P2 parkolóház, a K1, K2, K3, K4 mögötti P5 parkolózónák és a Műteremház melletti P5 parkolózóna vehető igénybe.