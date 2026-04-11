Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
A járműveké lesz a főszerep a győri Széchenyi István Egyetemen április 12-én. A Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciájához kapcsolódó autóstalálkozón ismert márkák, tuningolt és veterán különlegességek is megjelennek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Széchenyi István Egyetemautóstalálkozóveteránautós hír

A Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciája a Széchenyi István Egyetem egyik legrégebbi és legnívósabb hallgatói rendezvénye, amely idén csaknem húszéves múltra tekint vissza. A rendezvényre a Kárpát-medence területéről érkeznek neves hazai és határon túli egyetemek képviselői, hogy egy többnapos szakmai verseny keretében megmérettessék magukat. Hagyomány, hogy az esemény autóstalálkozóval indul, amelyre a konferencia résztvevőin kívül minden érdeklődőt várnak a szervezők. Évről évre emelkedik a regisztrált kiállítók és a nézők száma, és ezzel együtt bővül a támogatók és a kitelepülő szervezetek köre is. A program tematikus családi nappá nőtte ki magát, amely nemcsak az autók szerelmeseinek, hanem kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek időtöltés lehet.

Nemzetközi hallgatói konferenciához csatlakozik az autóstalálkozó.
Új és klasszikus autócsodákat is lehet majd látni a győri autóstalálkozón
Fotó: Adorjan Andras / Széchenyi István Egyetem

Az egész család szórakozhat az autóstalálkozón

A találkozón több márka autói mellett tuningolt és veterán különlegességek is jelen lesznek. A BullRent jóvoltából két luxussportautót próbálhatnak ki az érdeklődők, valamint az egyetem e-sport-kamionja ugyancsak kitelepül a helyszínre, ahol többek között autószimulátorokkal ismerkedhet meg a közönség. Az eseményen mindenki betekintést nyerhet a hallgatói versenycsapatok világába is, hiszen az Arrabona Racing Team, a SZEngine és a SZEnergy szintén megtalálható lesz a campuson. A nap folyamán különleges nyitvatartással készül az Üveges Drink Bár, valamint a campus különböző pontjain street food büfék szolgálják majd a vendégeket.

 

Fontos információk

Az autóstalálkozó miatt április 12-én, vasárnap 8:00 és 19:30 között lezárják a győri campus (Egyetem tér 1.) P1, P3 és P5 parkolózónáit (kivéve a K1, K2, K3, K4 kollégiumi épületek mögötti és a Műteremház melletti P5 parkolókat). A Menedzsment Campus melletti P3-as zónában már április 10-én, pénteken 20:00-tól folyamatos lezárásra kell számítani. A rendezvény alatt a P2 parkolóház, a K1, K2, K3, K4 mögötti P5 parkolózónák és a Műteremház melletti P5 parkolózóna vehető igénybe.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
