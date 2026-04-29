Olyan koszos, hogy bele sem ülnénk? Így varázsolhatjuk újszerűvé az autóüléseinket!

Ha azt hittük már, hogy a foltos, büdös autóülésnek már annyi, akkor tévedtünk. Egy jó tisztítószerrel és némi ügyességgel még a több éves koszt is ki lehet „robbantani” a szövetből, az eredmény pedig konkrétan olyan lesz, mintha most jött volna ki az autónk a szalonból.

Jó kárpittisztító és nedves porszívó is kell az autóülés újjá varázsolásához

A négy lépésből álló folyamat csodát tesz az autóülésekkel

Egy jó kárpittisztító ugyan csodákra lehet képes, de azért nem árt néhány professzionális eszköz bevetése sem, különösen makacs szennyeződések esetében. A kefék például megkönnyítik a tisztítószer használatát: hatékonyabban súrolják ki a koszt az anyagból, mint a mikroszálas kendők. De nézzük a részletes eljárást:

1. lépés: habos támadás – bőségesen permetezzük be a kiporszívózott ülésfelületet kárpittisztítóval

2. lépés: jön a víz – enyhén nedvesítsük be a habosított ülést vízzel. De nem kell túl sok vízzel eláztatni, csak aktiválni a tisztítást. Majd itassuk fel a vizet és a kárpittisztítóban oldott szennyeződéseket nedvszívó kendővel vagy nedves porszívóval. Ha csak kendőt használunk, kevesebb vizet használjunk.

3. lépés: súrolás - makacs foltok esetén dolgozzuk be a habot kefével. Kerüljük a túl merev és sűrű sörtéjű kefék használatát. Ezután ismét jöhet a kendő vagy a porszívó. Fontos, hogy a tisztítószert a mosás után telkesen el kell távolítani a kárpitról

4. lépés: szárítás + védelem – végül szárítsuk meg az ülést a lehető legalaposabban mikroszálas kendővel. A hőlégfúvó vagy hajszárító felgyorsíthatja a folyamatot. A kárpit hosszabb ideig tartó tisztaságának megőrzése érdekében utána vigyen fel védőbevonatot.

A „restaurálás” körülbelül három órát vesz igénybe, de megéri a fáradtságot. Viszont ezeket sokan elrontják: túl sok vizet használnak, túl durván súrolnak, netán rossz tisztítószert használnak. mindenesetre nem feltétlenül kell autókozmetika, néha elég egy kis ügyesség és egy jó taktika.

