Az emberek kétharmadának stresszes az autóvezetés

Korábban már írtunk arról, milyen fizikai panaszokat okoz az autóvezetés, de meg kell említeni a szellemi tüneteket is, hiszen az „Autóvezetés & Egészség” kutatásban mindenre kíváncsiak voltak. A 2574 németországi válaszadó 64%-a mondta, hogy stresszes az autóvezetés, 20% számára gyakran vagy nagyon gyakran vannak stresszes helyzetek az utakon.

Kávészünet segít feldolgozni az autóvezetés által okozott stresszt

Az agresszív sofőröktől stresszelnek a legtöbben autóvezetés közben

A legtöbb gond a többi autóvezetővel van, 67%-nak okoz problémát az agresszív, tolakodó sofőr. Ezt követően már nagyjából azonos a stresszfaktorok megítélése, a közlekedési dugó (33%), a késés (33%), az útépítések (32%) és a parkolóhely-keresés (31%) került még fel a listára. A rossz időjárás vagy látási viszonyok az autóvezetők 34%-ának jelentenek megterhelő körülményt. A válaszadók szerint a friss levegő (56%), a mozgásszünet (49%) igazán hasznos a stressz ellen. Épp ezért a megkérdezettek 37%-a hosszú autózásnál 1-2 óránként beiktat egy pihenőt, 28% akkor áll meg, ha fáradt, 13% pedig addig hajt, amíg a fáradtság eluralkodik rajta. A koncentráció javítása érdekében a válaszadók 48% zenét vagy podcast-et hallgat, a kávé vagy egyéb koffeintartalmú ital 38%-on segít.

