Sokkoló igazság az autóvezetésről: van, ami majdnem olyan veszélyes, mint az alkohol

A közlekedésbiztonságról beszélve ritkán gondolunk a szemünkre, pedig autóvezetés közben a reakcióidő és a veszélyfelismerés döntő része vizuális alapú.

Az autóvezetés nem játék, az életünk is múlhat egy rosszul látott szituáción

Fotó: Arvalicom

„A súlyos baleseteknél gyakran másodpercek választják el a megmenekülést az ütközéstől, különösen a legvédtelenebb közlekedők esetében” – mondja Boros Mária, az Alensa optometristája. A kutatások szerint már enyhe látáshiba is jelentősen lassíthatja a reakciót, rontja a kontrasztérzékelést és a térérzékelést.

A perifériás látás is fontos autóvezetés közben

A probléma súlyát jól jelzi egy korábbi, több ezer sofőrt vizsgáló felmérés: a megkérdezettek többségének szüksége lett volna látáskorrekcióra, miközben sokan biztosak voltak benne, hogy jól látnak. Akadtak olyanok is, akiknek egyáltalán nem lett volna szabad vezetniük. Egy mindössze -0,75 dioptriás eltérés akár felére csökkentheti azt a távot, ahonnan időben észrevesszük a gyalogost, vagy az országúton a vadállatot – a kockázat pedig az ittas vezetésével vetekszik, ami megdöbbentő.

Tehát olyan veszélyes, mintha alkoholt fogyasztottunk volna.

Nemcsak az éleslátás számít. A perifériás látás hiányosságai miatt könnyen észrevétlen maradhat egy oldalról érkező biciklis vagy egy hirtelen lelépő gyerek. Éjszaka pedig tovább romlik a helyzet: vakító fényszórók, gyengébb kontrasztok és a szem lassabb alkalmazkodása nehezíti a vezetést. Mindezek ellenére sokan ritkán ellenőriztetik a szemüket. Pedig a látás az életkorral és a terheléssel változik, s 40 éves kor felett ez ideális esetben már évente javasolt megvizsgáltatnunk a szemünket. A gyakori fejfájás, hunyorgás vagy szemfáradás nem csupán kényelmetlenség – figyelmeztetés is lehet. A közúton nem elég látni. Időben kell észrevenni, és gyorsan reagálni. A szemünk ugyanis nemcsak információt ad, hanem esélyt is.