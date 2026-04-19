Az olcsó villanyautók alternatívája lehet a klasszikus elektromos autó

Nincs könnyű dolga annak, aki egy klasszikusból akar elektromos autót építeni, de szerencsére a fenntarthatóság jegyében egyre több vállalkozás specializálódik erre a szegmensre. Köztük van az olasz Electrofit Systems nevű cég is, amely most Nova Energia néven indította el a magánügyfelek számára szánt szolgáltatását, elsőként az ős-Fiat Panda számára készítettek átalakítókészletet. Még mindig rengeteg fut ezekből az utakon, ennek megfelelően a karbantartása is megoldott, az átalakítással pedig elhárulnak az akadályok az üzemeltetés elől – Olaszországban számos helyen vannak ZTL, azaz környezetvédelmi zóna a városokban.

100 km-t meghaladó hatótávolságot ígér a Nova Energia elektromos autó, amihez napelem is rendelhető lesz

Ha van Panda, akkor 15 000 euróból megvan az elektromos autóvá átépítés

Egy megfelelő állapotú Panda 3-5000 euró – ennél már kijavítják az esetleges hibákat is, illetve vállalják az ügyfél meglévő autójának rendbetételét –, az átalakítókészlet 10 850 euróba kerül, az átalakítást 15 000 euróért vállalják, tehát 20 000 euró alatt hozzájut az ember a szűk olasz utcákon is jól elboldoguló elektromos autóhoz. Alapesetben 5 évig, Piemont és Lombardia tartományokban örökre mentességet élvez a gépjárműadó alól az elektromos Fiat Panda, amivel be lehet hajtani a ZTL-zónákba is. Otthoni töltéssel számolva 2,5-3 euró 100 km üzemanyagköltsége. Még nem érhető el, de a Nova Energia dolgozik a tetőre szerelhető napelem-panelen, ami ideális körülmények között napi 15 km-re elegendő energiát tud majd termelni.

A Nova Energia Fiat Panda első kerekeit egy 34 LE tartós, 54 LE csúcsteljesítményű hajtómotor mozgatja, az energiahatékonyság miatt 90 km/órában korlátozzák a csúcssebességet. A padló alá, hátra építik be a 11,7 kWh kapacitású akkumulátort, ami 100+ km-es hatótávolságot tesz lehetővé. Tölteni normál konnektorról lehet, egy 16A teljesítményű csatlakozással 3,5 óra alatt tölthető fel a lemerült telep. Az akkumulátor elhelyezése miatt a 4x4-es változatot nem lehet átépíteni.

