Drámai pillanatok: fék nélkül száguldott egy busz Miskolcon! – videó

Tegnap, 13:54
Ritkán látható események történtek Miskolcon. Ajtóhiba miatt állt meg egy busz, rendkívüli baleset jött utána.
Megrongálódott egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Miskolcon, a Mésztelep utca és a Miskolctapolcai út kereszteződésében. A busz az előzetes információk alapján ajtóhiba miatt megállt egy megállóban. A sofőr maga is leszállt, és az utasokat is leszállította, ezt követően történt a baleset.

A Trilex beszámolója szerint miközben a sofőr hátul bütykölt az ajtóval, a fékek váratlanul kioldottak, és a busz üresen gurulni kezdett lefelé a meredek lejtőn. Kb. 120 métert gurult, közben egy táblát is letarolt, áttért a szembesávba, keresztezte a Tapolcai utat, majd a Tesco felé vezető kis úton átvágtatva a korlát, valamint a fák állították meg.

Mi történt a baleset után?

A csodával határos módon egy járműnek vagy gyalogosnak sem ütközött neki, így személyi sérülés nem történt. A busz viszont súlyosan megrongálódott, a vázszerkezet is deformálódott. A baleset után a busz eleje a levegőben lógott, ami miatt az A és a B tengely felett a busz alja az aszfalton feküdt. Emiatt a vontatás is rendkívül nehéz volt.

A vontató először nem is tudta megmozdítani, majd hirtelen annyira megugrott a busz, hogy nekiment a vontatónak, a vaskos vonórúd pedig teljesen elgörbült, használhatatlan lett. Ennek eredményeként a buszt nem is tudták bevontatni a telepre, hiszen nem volt kéznél másik vontatórúd. Így a képeken látható állapotban, de saját lábán ment a telepre, szorosan a vontató mögött haladva. 

 

