Ártatlan, zöldön átkelő gyalogos halt meg Budapesten: ezt kapták a bűnösök! – videó

2022 szeptemberében történt az a baleset, amelyben egy szabályosan, zöld jelzésre átkelő édesanyát gázoltak halálra egy budapesti zebrán. A carsharing autót egy olyan sofőr vezette, akinek soha nem volt jogosítványa, a baleset előtt orvos megállapította, hogy vezetésre alkalmatlan, és aki háromezrelékes véralkoholszinttel, járni alig tudó részeg állapotban ült a volán mögé.

A Bpiautosok.hu videója szerint mindezt barátja tette lehetővé, aki szintén részegen kibérelte a kocsit, és annak vezetését átadta a gázolónak. Az ügy első tárgyalását tavaly novemberben tartották, akkor egy védői indítvány miatt még nem született ítélet.

Itt az elsőfokú ítélet a baleset után:

Az újabb tárgyalást idén április 27-re tűzték ki, a bíróság első fokon ítéletet is hirdetett. A gázoló hat év letöltendő börtönbüntetést kapott, míg barátjának, aki átengedte neki a kormányt, egy évet és tíz hónapot kell rács mögött töltenie. Jó magaviselet esetén mindketten a büntetés kétharmadának letöltése után bocsáthatók feltételesen szabadlábra.

Az ítélet még nem jogerős, az ügy másodfokon folytatódik.