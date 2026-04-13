Pokol a középső sávban, sorra rohantak egymásba az autók – videó

A kiszámíthatatlanság a mindennapi közlekedés része, még az ismerős útszakaszokon is bekövetkezhet olyan váratlan esemény, aminek baleset a vége. Valami ilyesmi történt a New York állambeli Rochester egyik autópályáján is a minap.

Két autós lehúzódott az út szélére, miközben elrendezték a saját ügyeiket, elszabadult mellettük a pokol. A középső sávban hirtelen megtorpant a forgalom, a nem megfelelő követési távolságot tartó, és szinte kivétel nélkül ebben a sávban tobzódó sofőrök sorra ütköztek egymásnak.

Videón a baleset:

Néhány autósnak sikerült elrántania a kormányt, de így is legalább tíz jármű rohant egymásba. A legtöbb ütközés aligha volt elég erős ahhoz, hogy sérülést okozzon, de az anyagi kár biztosan jelentős volt. A végső csattanás, amely a felvételen csak hallható, különösen brutálisnak tűnt, teleszórta roncsdarabokkal az utat.