Egy rossz döntés okozott pokoli balesetet az M0-son – videó

Elkerülhető baleset történt április 23-án az M0-son, az ütközést a Bpiautosok.hu egyik olvasója rögzítette. A kamerás autó az M5-ös irányába közlekedett a Deák Ferenc hídon, amikor egy fehér Skoda bukkant fel.

A Skoda egy kamion mellett elhaladva előzött, majd röviddel később visszatért ugyanabba a sávba, ahonnan érkezett. Pedig ekkor már jól látható volt, hogy egy másik autó – egy Mercedes – nagyobb tempóval közelít hátulról.

Videón a baleset:

A Skoda vezetője ezt későn vette észre, és gyakorlatilag egyenesen a Mercedes elé hajtott. Ennek vezetője hiába fékezett, az ütközés elkerülhetetlen volt, ennek során a Mercedes maga elé forgatta a Skodát.

A beküldő szerint senki nem sérült meg, a Mercedes vezetője viszont érthető módon indulatosan reagált a történtekre, különösen az autója állapota miatt.