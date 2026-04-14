Dráma az M1-esen: senki nem segített a balesetet szenvedett autósnak – videó

A baleset nem járt személyi sérüléssel, de az autópálya-kezelő felvételei igen tanulságosak. Egyetlen sofőr sem állt meg ugyanis segíteni, még akkor sem, amikor a balesetben érintett férfi már az út szélén állva integetett. Igaz, a később érkezők nem is láthatták az árok aljára csúszott autót.

Magyarországon az elsősegélynyújtás nemcsak erkölcsi, hanem törvényi kötelezettség is, amely minden állampolgárra vonatkozik.

Videón a baleset és az azt követő pillanatok:

Szükség esetén a tőle elvárható módon mindenkinek segítséget kell nyújtania a sérült vagy közvetlen veszélyben lévő személynek. Ennek elmulasztása jogi következményekkel járhat.