Egy kamion sávot váltott, azonnal jött a roncsderbi az M3-ason – videó

Ismét egy olyan baleset felvételeit tette közzé az autópálya-kezelő, ami egy kis odafigyeléssel és a szabályok betartásával elkerülhető lett volna. Az M3-as gödöllői szakaszán egy műszaki hibás jármű vontatása miatt lassult le a forgalom, majd egy kamion sávot váltott.

Ez láncreakciót indított el: sorban fékezett minden érkező, végül három jármű ütközött össze a nem megfelelő követési távolság miatt. Az MKIF Zrt. az eset kapcsán nyomatékosan felhívta a közlekedők figyelmét a követési távolság betartására, aminek autópályán legalább két másodpercnek kell(ene) lennie.

Vajon elkerülhető lett volna ez a baleset?

A felvételen az is jól látszódik egyébként, hogy egy autós a belső sávból a leállósávba sorol, majd a sort szabálytalanul kielőzve hajt el a baleset mellett. Ez szigorúan tilos, senki ne csinálja utána!