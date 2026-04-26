Kegyetlen videó: felborult a tartálykocsi, az óriási robbanás mindent letarolt

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Felrobbant egy tartálykocsi egy brazíliai autópályán. A baleset négy áldozatot követelt.
Megrázó felvételen látható az a baleset, amelyben egy cseppfolyósított gázt szállító tartálykocsi felrobbant a Via Dutra autópályán, Rio de Janeiro és Sao Paulo fő összekötő szakaszán.

A jármű az autópálya két oldalát elválasztó beton terelőelemekre borult, ezt követően azonnal felrobbant. A balesetben a sofőr mellett egy arra járó házaspár és egy katona is meghalt. Két másik embert kórházban ápolnak. A rendőrség vizsgálja a baleset okait.

Videón a szörnyű baleset:

 

