Kegyetlen videó: felborult a tartálykocsi, az óriási robbanás mindent letarolt

Megrázó felvételen látható az a baleset, amelyben egy cseppfolyósított gázt szállító tartálykocsi felrobbant a Via Dutra autópályán, Rio de Janeiro és Sao Paulo fő összekötő szakaszán.

A jármű az autópálya két oldalát elválasztó beton terelőelemekre borult, ezt követően azonnal felrobbant. A balesetben a sofőr mellett egy arra járó házaspár és egy katona is meghalt. Két másik embert kórházban ápolnak. A rendőrség vizsgálja a baleset okait.

