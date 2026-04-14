Udvariaskodni akart, amikor nem kellett volna, rommá törték a kocsiját – videó

Ráfutásos baleset történt a 11-es úton, közvetlenül Pomáz után, ahol a főutat egy kerékpárút keresztezi. Egy autós bizonytalanságból vagy egyszerű udvariasságból megállt, és átengedte az áthajtani szándékozó kerékpárosokat.

Csakhogy hátulról érkezett egy másik autós, aki erre nem számított, és belerohant az előtte megálló autóba. A Bpiautosok.hu olvasója szerint az autót egy állapotos kismama vezette.

Elkerülhető lett volna a baleset?

A kerékpárosoknak stoptáblájuk volt, tehát az autós nem volt köteles megállni, a saját döntéséből mondott le az elsőbbségéről. A mögötte érkező eközben nem tartott kellő követési távolságot, és meg is történt a baj. A történtek klasszikus példái annak, amikor több tényező együtt vezet balesethez: a kiszámíthatatlanná váló forgalmi helyzet és a figyelmetlenség.

A portál kommentárja szerint az udvariasság a közlekedésben érték, de nem írhatja felül a kiszámíthatóságot. Egy váratlan helyzetre egy figyelmetlen közlekedő már nem biztos, hogy időben tud reagálni – ezt érdemes mindig észben tartani.