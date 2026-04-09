barbie

Barbie-mobilok, ha összecsapnak! Ön melyiket vállalná be?

Muszáj megkapaszkodnunk: a jövő héten, a floridai Palm Beachen a Barrett-Jackson aukcióján két igen-igen rózsaszín terepjáró gurul a reflektorfénybe és „méri össze az erejét”. Mindkettő úgy néz ki, mintha egyenesen Barbie baba garázsából szöktek volna meg, valódi Barbie-mobilok.
A Barrett-Jackson aukciós ház „ringjének” az egyik sarkában hamarosan egy ikonikus Ford Bronco tűnik fel Barbie-mobilként, s nemes egyszerűséggel „bubblegum pink” színben virít.

A látszat csal, ez nem a Barbie-mobilnak kinéző Ford komoly terepképességekkel rendelkezik
Fotó: Barrett-Jackson

A valamilyen rejtélyes okból Sweet Caroline becenévre hallgató járgány sokkal inkább tűnik egy Malibu-parti kelléknek, mint komoly terepjárónak. A szorító másik sarkában egy konkrétan Barnie-mobilnak csúfolt Land Rover Defender 90 feszít kihívó félként – írja az Autoevolution. Egyvalamit azonban érdemes tisztáznunk, a látszat mindkét esetben csal, ne dőljünk be a csajos fényezésnek.

Barbie baba vajon melyiket választaná?

A csinos amerikai játékfigura, Barbie valószínűleg megvenné mindkettőt, aztán Insta-sztoriban megszavaztatná a követőket, hogy melyik autó passzol jobban a szettjéhez. Mindenesetre az 1966-os Sweet Carolinának becézett Ford Broncóban semmi aranyos nincs, a színén és a külsején kívül. 

Bár elsőre úgy tűnik, mintha ezzel menne Barbie és Ken pizzázni, mégis simán megmássza a legkeményebb sziklákat is. 

A 33 colos GoodYear terepgumikon gördülő terepjáró gépházteteje alatt a negyedik generációs Coyote 5,0 literes V8-as rejtőzik, amihez tíz fokozatú Ford 10R80 sebességváltó és egy elektronikus osztómű csatlakozik. A modernizált futómű, valamint Kincer Engineering bukókeret mellé Dakota Digital RTX műszeregység és négy hangszórós, Bluetooth csatlakozásra képes hangrendszer is jár.

Ilyen rózsaszín Land Rover Defenderrel sem fogunk sűrűn találkozni az utakon
Fotó: Barrett-Jackson

Az egy év alatt teljesen felújított Land Rover Defenderben is egy modern, öthengeres TDI szív dobog, négyfokozatú automata váltóval kiegészítve. A levehető vászontetővel, felújított futóművel és fékrendszerrel szerelt brit terepjáróban érintőképernyős, Bluetooth-kapcsolattal és Apple CarPlay-jel felvértezett audiorendszer is van. Mindkettő minimálár nélkül megy licitre, vagyis bármi megtörténhet.

Barbie-nak biztosan tetszene ez a belső
Fotó: Barrett-Jackson

 

 

