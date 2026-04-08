Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Ez brutális! – már 3 euró felett a benzin ára Németországban

Elszabadultak az üzemanyagárak Nyugat-Európában. Németországban már a gázolaj és a benzin ára is meghaladta a 3 eurót, ami brutális hatással van mindenre a németeknél.
Március végére a benzin ára az egész régiót tekintve Magyarországon volt a legalacsonyabb. Ez természetesen a védett árnak köszönhető. Máshol azonban nem ilyen szerencsések az állampolgárok. Például Németországban – védett ár hiányában – a benzin és a dízel ára is folyamatosan emelkedik.

A general view of fuel prices is seen at a Shell station in Bonn, Germany, on April 1, 2026, as Germany implements new rules to address rising gas prices amid a deepening Middle East crisis. (Photo by Ying Tang/NurPhoto) (Photo by Ying Tang / NurPhoto via AFP), Ezek a benzin árak még a múlt hét közepi állapotokat tükrözik Németországban
Fotó: YING TANG / NurPhoto

A Friedrich Merz vezette német kormány április elején új rendszert vezettek be: a benzinkutak naponta csak egyszer, déli 12 órakor emelhetnek árat. A döntéshozók célja az volt, hogy megfékezzék az elszabaduló árakat és átláthatóbbá tegyék a piacot. Ez nagyjából tényleg annyit ér, mint halottnak a csók vagy a csodabalzsam. A Bild cikke szerint már az ötödik napon egyértelművé vált, hogy a „12 órás szabály” nem hozott semmilyen könnyebbséget. Sőt: a kutak többsége pontosan délben hajtja végre az emelést, gyakran hirtelen és látványos ugrással.

Szóval, az új szabályozás sem fékezte meg a drágulást a németeknél, sőt, a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egyes kutakon már a 3 eurós lélektani határt is átlépte az üzemanyag ára. 

Bár ez nem általános, mégis jól mutatja, milyen extrém szintek közelébe kerültek az árak. 

Az átlagárak is tartósan magasak: a 95-ös benzin literje körülbelül 2,30 euró, míg a dízelé 2,49 euró körül alakult a múlt héten. És nagyon úgy tűnik, a folyamat a héten sem áll meg. A napi emelések nem mindig tűnnek drasztikusnak, de a drágulás folyamatos.

(COMBO) - This combination of two pictures created on April 1, 2026 and taken on March 4, 2026 (L) and on April 1, 2026 showing a person cycling past digital displays with the price of petrol at a Total petrol station in Berlin, with a rise of almost 0,40 euros within roughly one month. Leading economic institutes more than halved their growth forecast for Germany on April 1, 2026, warning that the energy shock caused by the Middle East war would hit Europe's top economy hard. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
Egy hét alatt ennyit változott az üzemanyagok ára március végén ugyanazon a berlini benzinkúton
Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

A szakértők szerint a háttérben továbbra is a nemzetközi olajpiac feszültsége áll, így az árak csökkenésére rövid távon nincs sok esély. Az új szabály tehát nem a drágulást állította meg – csak annak időzítését tette kiszámíthatóbbá, de védett ár hiányában a német autósoknak ugyanolyan fájdalmas.

31 March 2026, Poland, Slubice: The two-part image combo shows a petrol station in Slubice, Poland (above), where many vehicles from Germany are queuing, and an empty petrol station in Frankfurt (Oder). Poland's government has capped prices for petrol and diesel. This is also attracting more fuel tourists. On Tuesday, long queues were already forming at the border crossings. The pumps at Polish petrol stations were running hot. Photo: Patrick Pleul/dpa - ATTENTION: Parts of license plates have been pixelated for legal reasons (Photo by PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance via AFP), Ezek a fényképek a német-lengyel határ két oldalán készültek a napokban. A felső a lengyelországi Slubicében, míg az alsó a németországi Frankfurt am Oderában található benzinkutat mutatja. Nem nehéz kitalálni, hol olcsóbb az üzemanyag
Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

 

