Ez brutális! – már 3 euró felett a benzin ára Németországban

Március végére a benzin ára az egész régiót tekintve Magyarországon volt a legalacsonyabb. Ez természetesen a védett árnak köszönhető. Máshol azonban nem ilyen szerencsések az állampolgárok. Például Németországban – védett ár hiányában – a benzin és a dízel ára is folyamatosan emelkedik.

Ezek a benzin árak még a múlt hét közepi állapotokat tükrözik Németországban

A Friedrich Merz vezette német kormány április elején új rendszert vezettek be: a benzinkutak naponta csak egyszer, déli 12 órakor emelhetnek árat. A döntéshozók célja az volt, hogy megfékezzék az elszabaduló árakat és átláthatóbbá tegyék a piacot. Ez nagyjából tényleg annyit ér, mint halottnak a csók vagy a csodabalzsam. A Bild cikke szerint már az ötödik napon egyértelművé vált, hogy a „12 órás szabály” nem hozott semmilyen könnyebbséget. Sőt: a kutak többsége pontosan délben hajtja végre az emelést, gyakran hirtelen és látványos ugrással.

Szóval, az új szabályozás sem fékezte meg a drágulást a németeknél, sőt, a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egyes kutakon már a 3 eurós lélektani határt is átlépte az üzemanyag ára.

Bár ez nem általános, mégis jól mutatja, milyen extrém szintek közelébe kerültek az árak.

Az átlagárak is tartósan magasak: a 95-ös benzin literje körülbelül 2,30 euró, míg a dízelé 2,49 euró körül alakult a múlt héten. És nagyon úgy tűnik, a folyamat a héten sem áll meg. A napi emelések nem mindig tűnnek drasztikusnak, de a drágulás folyamatos.

Egy hét alatt ennyit változott az üzemanyagok ára március végén ugyanazon a berlini benzinkúton

A szakértők szerint a háttérben továbbra is a nemzetközi olajpiac feszültsége áll, így az árak csökkenésére rövid távon nincs sok esély. Az új szabály tehát nem a drágulást állította meg – csak annak időzítését tette kiszámíthatóbbá, de védett ár hiányában a német autósoknak ugyanolyan fájdalmas.