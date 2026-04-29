Bombahír: jön az olcsóbb benzin – de nem minden autó szereti

Ki ne szeretne olcsóbban autózni? És úgy tűnik, ez megvalósulhat a jövőben, ugyanis az európai autósok hamarosan új üzemanyaggal találkozhatnak a kutakon: az E20 benzinnel, amely egyszerre ígér alacsonyabb árakat és kisebb környezeti terhelést.
Az európai üzemanyagpiac új fordulóponthoz érkezhet: az E20 benzin bevezetésével olcsóbb lehet a tankolást és kisebb a környezeti terhelést. Az E20 üzemanyag 20 százalék bioetanolt tartalmaz, ami kétszerese a jelenlegi E10-ben megszokottnak. A magasabb arány célja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, hiszen a bioetanol növényi alapú, így részben megújuló forrásból származik.

Az új E20-as benzin inkább az újabb autókban lesz használható
Fotó: Shutterstock

Az Auto, Motor und Sport beszámolója szerint ez a váltás az árakban is megmutatkozhat: az E20 literenként néhány centtel olcsóbb lehet, főként az alacsonyabb CO2-terhek miatt. Mindez nagyon jól hangzik, de sok autósban felmerül a kérdés: vajon az én autóm is gond nélkül használhatja?

Magas az új benzin etanoltartalma

Nos, a kép nem ennyire egyszerű. Bár a legtöbb modern benzinmotor – különösen a 2010 után gyártott modellek – várhatóan kompatibilis lesz az új üzemanyaggal, nem minden autó viseli jól a magasabb etanoltartalmat. Az etanol ugyanis kémiailag agresszívebb, ami hosszabb távon károsíthat bizonyos tömítéseket vagy fém alkatrészeket. 

Különösen a nagy teljesítményű, kis lökettérfogatú turbómotorok esetében merülnek fel kérdések. 

Egyes szakértők szerint ezeknél a konstrukcióknál az E20 használata fokozott igénybevételt jelenthet az üzemanyagrendszer számára, ami növeli a meghibásodás kockázatát.

Az E20-as üzemanyagot az évtized második felében vezethetik be a benzinkutakon
Fotó: Shutterstock

A bevezetés időpontja egyelőre nem végleges, de az iparági tervek szerint az évtized második felében jelenhet meg szélesebb körben Európában. Addig a gyártók és a szabályozók feladata lesz tisztázni, pontosan mely modellek használhatják biztonságosan.

Az Origo a közelmúlban arról írt, milyen üzemanyagokat forgalmaznak Magyarországon.

 

