Az ellenőrzött benzinkutak 73%-ánál találtak problémát a pénzügyőrök

Olaszországban március 12-25. között kiemelten ellenőrizte a benzinkutakat a pénzügyőrség (Guardia di Finanza), az 1089 vizsgálat során 795 esetben, azaz 73%-ban találkoztak problémákkal. Az autósok szerencséjére a legtöbben azon buktak meg, hogy nem töltötték az aktuális üzemanyagárakat az állami árfigyelő rendszerbe.

Rengeteg problémát találtak a benzinkutak ellenőrzése során a pénzügyőrök

Pancsolt üzemanyagot és csaló számlálót is találtak a benzinkutaknál

Azért nem nyugodhatnak meg teljesen az autósok, hiszen Rómában egy töltőállomáson 10 000 liter, a szabványnak nem megfelelő (túl alacsony lobbanáspont, magas kéntartalom) gázolajat foglaltak le. Nápoly mellett egy benzinkúton 4500 liter olajjal és oldószerrel szennyezett, hamisított gázolajat találtak, míg egy cuneói töltőállomáson a valós és a jelzett üzemanyag-mennyiség között 5%-os eltérést fedeztek fel – „véletlenül” a benzinkút javára tévedett a számláló.