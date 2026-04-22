Az ellenőrzött benzinkutak 73%-ánál találtak problémát a pénzügyőrök

1089 esetben ellenőriztek a pénzügyőrök, 795 esetben találtak problémákat. A benzinkutak többsége nem tölti az aktuális árakat az állami árellenőrző rendszerbe.
Olaszországban március 12-25. között kiemelten ellenőrizte a benzinkutakat a pénzügyőrség (Guardia di Finanza), az 1089 vizsgálat során 795 esetben, azaz 73%-ban találkoztak problémákkal. Az autósok szerencséjére a legtöbben azon buktak meg, hogy nem töltötték az aktuális üzemanyagárakat az állami árfigyelő rendszerbe.

Az esetek 73%-ban találtak problémát a benzinkutaknál a pénzügyőrök.
Rengeteg problémát találtak a benzinkutak ellenőrzése során a pénzügyőrök
Fotó: Guardia di Finanza

Pancsolt üzemanyagot és csaló számlálót is találtak a benzinkutaknál

Azért nem nyugodhatnak meg teljesen az autósok, hiszen Rómában egy töltőállomáson 10 000 liter, a szabványnak nem megfelelő (túl alacsony lobbanáspont, magas kéntartalom) gázolajat foglaltak le. Nápoly mellett egy benzinkúton 4500 liter olajjal és oldószerrel szennyezett, hamisított gázolajat találtak, míg egy cuneói töltőállomáson a valós és a jelzett üzemanyag-mennyiség között 5%-os eltérést fedeztek fel – „véletlenül” a benzinkút javára tévedett a számláló.

 

 

