Ennyin múlik egy élet: vérfagyasztó előzésből lett baj a Nagykőrösi úton – videó

Egy budapesti Nagykőrösi úton rögzített jelenet jól mutatja, milyen gyorsan válhat életveszélyessé egyetlen felelőtlen döntés. Egy autós a jobbra kanyarodó sávot használta arra, hogy megelőzze az előtte haladó sort – csakhogy ezzel gyakorlatilag egy biciklis életére tört. Centik választották el az egyébként forgalom elől elzárt területen haladó férfit attól, hogy elüssék.

Hajszálon múlt a biciklis élete:

A második eset Győrnél, a Királyszék utcáról a 83-as útra történő kanyarodásnál készült. Itt a belső sávban haladó autós elé vágott be egy másik a balra kanyarodó sávból. Az ilyen irányváltás nemcsak szabálytalan, hanem kiszámíthatatlan is, ami komoly baleseti kockázatot hordoz.

A harmadik felvétel Szabolcs megyében, a 4-es főúton készült. A helyszínen előzni tilos, ráadásul kanyarodósáv és forgalomtól elzárt terület is van, ennek ellenére egy BMW-s fénysebességgel előzte végig a sort. A Bpiautosok.hu mindhárom jelenetet továbbította a rendőrségnek.