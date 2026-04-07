gyorshajtás

Elszabadult az őrült BMW-s – megvan a múlt hónap gyorsasági rekordere

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A gyorshajtás nálunk már-már nemzeti sport. Majdnem félmillió forintos bírságot szabhatnak ki egy BMW-sre Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután kirívóan túllépte a megengedett sebességet.
Az ember azért vesz gyors autót, hogy néha megnyomja a gázt és élvezze a gyorsulást, ám amit a szabolcsi BMW-s tett, az óriási felelőtlenség.

Nem finomkodott ez a BMW-s, 50 helyett 143 kilométer/órával közlekedett lakott területen belül
Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség / Facebook

A rendőrség által készített márciusi felvételen látható zöld BMW sofőrje az 50 kilométer/órás megengedett sebesség helyett 143 kilométer/órával közlekedett Gemzsén, tehát lakott területen belül. A 93 kilométer/órás túllépés már a legsúlyosabb kategóriába esik, ezért az eset 468 ezer forintos közigazgatási bírsággal járhat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a közösségi oldalán tette közzé a fotót – némi kommentel – az őrült gyorshajtótól.

Elvehetnék a sofőrtől a BMW-t

Egy kommentelő azt írta: „át kellene venni az osztrák közlekedési szabályokat!” – ami azt jelenti, hogy ekkora sebességtúllépésnél a hatóságok elkobozhatnák, elvehetnék az autót a száguldozó BMW-stől. Mindenesetre a történet jól illeszkedik abba a trendbe, amely szerint a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb közlekedési szabálysértés Magyarországon.  A rendőrség adatai alapján évente több százezer ilyen esetet regisztrálnak, és a bírságok összege már tízmilliárdos nagyságrendűre rúg.

A szabolcsi eset különösen azért figyelemfelkeltő, mert nem egy „kicsit gyorsabban ment” típusú szabályszegésről van szó. 

A szakértők és a rendőrség egybehangzóan hangsúlyozzák: a sebességhatárok drasztikus túllépése jelentősen növeli a halálos kimenetelű balesetek esélyét.

 

