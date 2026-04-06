Ez ám a jó hír, olcsóbb lett a debreceni BMW

A bajorok bővítik a BMW iX3 kínálatát: a jelenlegi, erős és összkerékhajtású verzió mellé egy egyszerűbb, hátsókerék-hajtású kivitel érkezik. Ez az új belépőmodell egyetlen villanymotorral készül, így olcsóbb lesz, miközben a 600 kilométeres hatótávja megmarad.

A BMW csak Debrecenben gyártja az elektromos iX3-ast

A lépés nem meglepő: az elektromos autók piacán egyre nagyobb az árérzékenység, és a prémiumgyártók is kénytelenek szélesebb közönséget megszólítani. A debreceni iX3 a csúcsváltozattal nyitott, amely 469 lóerős teljesítményével és akár 800 kilométeres hatótávjával a kategória élmezőnyébe tartozik.

A BMW iX3 50 xDrive alapára 27,7 millió forint Magyarországon, míg a belépőmodell várhatóan 24 millió forintról indul.

Ez még mindig prémium szint, de már érezhetően szélesebb vásárlói réteget céloz meg.

A BMW iX3 nagyon fontos modell

A debreceni gyár kulcsszerepet játszik a BMW elektromos stratégiájában: itt készülnek az úgynevezett Neue Klasse generáció első modelljei, amelyek a márka jövőjét határozzák meg. Az olcsóbb iX3 pedig nemcsak technológiai, hanem piaci szempontból is fontos lépés – különösen egy olyan korszakban, amikor az elektromos autózás már nem luxus, hanem egyre inkább tömegtermék. Az új, olcsóbb verzió megjelenésével a kérdés már nem az, képes-e egy villanyautó lenyűgözni, hanem az, hogy hányan engedhetik meg maguknak.

Az Origo a napokban arról írt, hogy a BMW iX3-ast választották a 2026-os Világ Év Autójának. A címet 33 országot képviselő 98 zsűritag szavazata alapján ítélik oda.