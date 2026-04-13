Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
bmw

Máris erősebb lett a BMW iX3-as

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem csak 103 mm-rel nyújtották meg a karosszériát. A kínai BMW iX3-as erősebb a Debrecenben gyártott kivitelnél.
Nemrég megjelentek az első képek a BMW iX3-as szabadidő-autó kínai változatáról, most pedig az első számok is megérkeztek. A Brilliance-BMW által gyártott modellnél nem csak a karosszéria megnyújtása a változás, az akkumulátoros-elektromos szabadidő-autónál a hajtás és az akkumulátor is helyben gyártott termék. A hajtómotorokat a ZF szállítja, az első tengelyre 158 LE, a hátsóra 320 LE csúcsteljesítményű darab kerül, a rendszerteljesítmény 477 LE – a Debrecenben gyártott globális modellnél 167 LE és 326 LE teljesítményű hajtómotorokat használnak, a rendszerteljesítmény 469 LE.

A sajtófotón rendes kilincsek voltak, a védjegy-adatbázisba süllyesztett darabokkal került be a BMW iX3.
Fotó: BMW / MIIT

Van néhány furcsaság a kínai BMW iX3 körül

Az Eve Energy által készített cellákból állítja össze házon belül az akkumulátort a BMW-Brilliance, a pontos kapacitás- és hatótávolság-értékekkel még adós maradt a gyár – az engedékenyebb kínai szabvány szerint 900 km-t meghaladó értékre lehet számítani. Annak ellenére, hogy megnyújtották a karosszériát, a kínai 2371 kg tömegű BMW iX3 50L mindössze 11 kg-mal nehezebb a globális modellnél, a 2800 kg-os megengedett össztömeg 25 kg-mal marad el attól. Érdekes módon amíg a hivatalos képeknél hagyományos kilincsek voltak az ajtókon, a védjegy-adatbázisban már a globális modellen is használt elektromos süllyesztett kilincseket lehet látni, és hiányzik a tetőspoilerről a Momenta önvezető rendszerének hátrafelé néző kamerája is.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
