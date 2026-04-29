Borzalom kilátni ezekből az új autókból – mutatjuk a legrosszabbakat!

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az új gépkocsik egyre fejlettebbek, mégis romlik bennük a közvetlen kilátás, ami már biztonsági kockázatot is jelent. Az ADAC szerint több modern autó esetében a vastagabb karosszériaelemek és szűkebb ablakfelületek miatt nő a holtterek aránya, amit csak részben ellensúlyoznak a technológiai segédeszközök.
német autóklubkilátásadacautóvezetés

Egyre biztonságosabbak, okosabbak és látványosabbak az új autók – de van egy terület, ahol sok modell látványosan visszalépett: a kilátás.

A luxusautók gyártói is tudnak hibázni, a BMW 7-es sorozatából rossz vezetés közben a kilátás
Fotó: BMW Group

A Német Autóklub, az ADAC 2025-ös nagy autótesztje szerint több modern típusban meglepően nehéz jól átlátni a forgalmat, ami nemcsak kényelmi, hanem biztonsági kérdés is. A szervezet több év tesztjeit elemezve arra jutott, hogy a vastagodó A-oszlopok, a magasabb övvonal és a szűkülő ablakfelületek miatt a vezető egyre több holtterülettel szembesül. A tendencia nem elméleti: konkrét modellek is kirajzolódnak, amelyeknél a kilátás különösen problémás.

Több nagy márka autója is megbukott

A lista végén olyan autók szerepelnek, mint a Mercedes-Benz EQT, a Porsche Cayenne és a Renault Kangoo, amelyek egyaránt gyenge, 5,5-ös értékelést kaptak a körkörös kilátásra. Ezekben a modellekben a masszív karosszériaelemek és a formavilág egyszerűen kitakarja a külvilág egy részét. Ezeknél csak minimálisan teljesített jobban a Dacia Jogger (5,4), illetve a BMW 7-es sorozat (5,2). 

A gyártók persze reagálnak: kamerák, szenzorok és parkolóasszisztensek segítik a vezetőt. Csakhogy ez egy újfajta függőséget is jelent – ahelyett, hogy kinéznénk az ablakon, kijelzőket figyelünk.

Az ADAC szerint a tanulság világos: miközben az autók egyre fejlettebbek, az alapvető, közvetlen kilátás nem romolhatna. Mert hiába minden technológia, ha közben maga a valóság kerül egyre inkább holttérbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!