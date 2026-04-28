Botrány: el akarják üldözni az autósokat a Nagykörútról!

Már korábban jelentősen leszűkítették a Nagykörút (ez a gyűjtőneve a Ferenc körút, József körút, Erzsébet körút, Teréz körút és Szent István körút útvonalnak) autók számára fenntartott részét azzal, hogy olyan kerékpársávokat alakítottak ki, ahol alig zajlik kerékpáros közlekedés, a soron következő átalakulás során még nagyobb hangsúlyt helyeznek a kerékpáros közlekedésre. Az autóforgalomtól teljesen elválasztott kerékpársávokat alakítanak ki a jelenleginél biztonságosabb kereszteződésekkel, de még ezen felül is csökkentik a parkolóhelyek számát.

Fizikailag elválasztott kerékpársávokat alakítanak ki a megújuló Nagykörúton

Búcsút vehetünk a klasszikus parkolóhelyeknek a Nagykörúton

Úgynevezett villámparkolókat alakítanak ki, ahol legfeljebb fél óráig lehet majd megállni, ettől az üzletek forgalmának fellendülését várják – az éttermek látogatóinak ez túlságosan rövid időtartam –, ezenkívül dedikált közösségi autó parkolóhelyek is lesznek. A gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésének könnyítése érdekében a keresztező mellékutcáknál az úttest szintjét megemelik a járda szintjére. Cél, hogy az autóknál az átmenő- helyett a célforgalomra helyeződjön át a hangsúly; a Szent István körúton és a Ferenc körúton megtartják a kétsávos kialakítást. Persze ez utóbbi csak akkor lesz lehetséges, ha új üzletek és vállalkozások költöznek a ma még nem valami attraktív útvonalra.

