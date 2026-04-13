25 év után került elő az elveszett Bugatti

Mindössze 30 példány készült az elveszett Bugattiból, az EB110 SS korának egyik négykerekű csúcspontja volt. A négy turbófeltöltővel felvértezett 3,5 literes V12-es motorral hajtott csoda 603 lóerő leadására volt képes, s ezt a brutális erőt állandó összkerékhajtás próbálta megzabolázni. Ráadásul a tömegéből is 150 kilót lefaragtak a mérnökök, hogy minden rekordot megdöntsön.

Mindössze 674 km-t tett meg a 25 éven át eltűntnek hitt Bugatti EB110 Super Sport

De mi történt az 39021-es alvázszámú Bugattival?

Amikor az 1990-es évek elején Romano Artioli, egy ambiciózus vállalkozó felélesztette a szunnyadó Bugatti márkát, az volt a célja, hogy egy olyan szupersportkocsit fejlesszen, amely az autós kártyákban „mindent visz”. Ám ez a terv nem igazán tetszett a Ferrarinak, s a két márka között kialakult háborúban a Bugatti húzta a rövidebbet. A csődeljárás során pedig számos autó eltűnt, sorsuk pedig a ködbe veszett. Szerencsére a 39021-es példány nemrég újra felbukkant. Mint kiderült, megszületésekor demonstrációs és képzési modellként használták, s ez vezetett a rejtélyes életútjához. Amikor 1995 szeptemberében lelakatolták a Campogalliano gyár kapuit, ezt a Super Sportot egy beszállítói létesítményben tesztelték, aztán gyakorlatilag elfelejtették. Végül Münchenben, Németországban bukkant fel újra, egy igazi időkapszulaként, a kilométer-számlálón 674-es szám olvasható.

Felfedezése sokkhullámokat okozott a gyűjtők közösségébe, mivel kifejezetten ritkaságnak számít, hiszen mindössze 30 darab EB110 Super Sport készült. Újrafelfedezését követően az autó visszatért gyökereihez, az olaszországi B Engineering céghez került, amelyet korábbi Bugatti alkalmazottak alapítottak az EB110 örökségének megőrzésére céljából. Az eredeti mérnökök, Federico Trombi és Gianni Sighinolfi gondozásában az autó aprólékos mechanikai felújításon esett át. Ezt számos rendezvényen díjazták, most pedig az amerikai Mecum árverési ház Indy 2026 aukciójának főszereplője lesz idén májusban. A várhatóan 2,5 millió dolláros árcédulájával az autó több egy nagy jelentőségű befektetésnél: egy szinte mitikus ereklye a szuperautók történetének kaotikus korszakából.

