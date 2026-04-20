Megtankolta az egymilliárdos Bugattit, ami ezután jött, azt nézni is fáj – videó

Egy kaliforniai benzinkút biztonsági kamerái rögzítettek ritkán látható incidenst. Egy Bugatti tulajdonosa tankolás után elfelejtette visszaakasztani a pisztolyt, emiatt indulás után kirántotta a csövet a helyéről.

A Bugatti Chiron Pur Sport mindössze hatvan példányban készült, forintban egymilliárd körüli az értéke. A felvétel alapján a ritka sportkocsi a balesetben nem sérült meg, a tulajdonos pedig szó nélkül rendezte a cső elrántása miatt keletkezett 200 dolláros kárt.

