Megtankolta az egymilliárdos Bugattit, ami ezután jött, azt nézni is fáj – videó

Megtankolta az egymilliárdos Bugattit, ami ezután jött, azt nézni is fáj – videó

Kínos hibát vétett egy autós a benzinkúton. A szuperritka Bugatti nem sérült meg.
Egy kaliforniai benzinkút biztonsági kamerái rögzítettek ritkán látható incidenst. Egy Bugatti tulajdonosa tankolás után elfelejtette visszaakasztani a pisztolyt, emiatt indulás után kirántotta a csövet a helyéről.

A Bugatti Chiron Pur Sport mindössze hatvan példányban készült, forintban egymilliárd körüli az értéke. A felvétel alapján a ritka sportkocsi a balesetben nem sérült meg, a tulajdonos pedig szó nélkül rendezte a cső elrántása miatt keletkezett 200 dolláros kárt.

Így indult el a Bugatti a tankolás után:

@mugenhaus 3 million dollar Bugatti Chiron Drive Off at gas station! #bugatti #fail #gasstation #carscene #waitforit #fypage #bugattichiron ♬ Spongebob Closing Theme Song Music - Ocean Floor Orchestra

 

