A másik autós szájba lövésével fenyegetőzött egy ámokfutó a Hungária körúton – videó

Egy autós a kanyarodósávból, irányjelzés nélkül vágódott a Bpiautosok.hu egyik olvasója elé a Hungária körúton, miközben majdnem elütött egy kerékpárost is. A manőver után azonban nem ért véget a történet: többszöri büntetőfékezés után a sofőr kiszállt az autóból, majd azzal fenyegetőzött, hogy szájba lövi a felvétel készítőjét.

Büntetőfékezés után jött a ráadás:

A videó második részében Szigetszentmiklóson járunk, ahol egy BMW-s veszélyeztette a forgalom többi résztvevőjét. Már a kamerás autót is úgy előzte meg, hogy azt nem tudta a sofőr szó nélkül hagyni, de amit a következő kereszteződésben művelt, az egészen elképesztő.

Az előtte haladó autós inkább félrehúzódott, hogy elengedje a látszólag idegbeteg BMW-st, akit a szemből érkező sem tartott vissza az előzéstől.