Úgy potyogtak a busz tetejéről az utasok, mintha csomagok lennének – videó

Térfigyelő kamera rögzített egy alapvetően viccesnek tűnő, de ezzel együtt is tanulságos balesetet. Egy nő nem túl alapos körülnézés után sétált át egy út egyik oldaláról a másikra, ami miatt a jobbról érkező busz vészfékezésre kényszerült.

A legalapvetőbb biztonsági normák be nem tartása miatt a jármű teteje is tele volt utasokkal, akik kapaszkodó hiányában, a fizika törvényeinek engedelmeskedve le is bucskáztak a tetőről. Súlyos sérülés biztosan nem történt, remélhetőleg mindenki levonta az esetből a megfelelő tanulságokat.

Hirtelen fékezett a busz, ez lett belőle: