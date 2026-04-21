Saját maga alatt vágja a fát a BYD

Magyarországon a Seal kupé mellé érkezett volumenmodellként a BYD Seal U szabadidő-autó, aminek piacra dobták a plug-in hibrid változatát is. Idő közben akár összkerékhajtással is választható a modell, aminek a karosszériája 4775 mm hosszú, 1890 mm széles, 1670 mm és 2765 mm a tengelytávolsága. Fontos ennek a számsornak az ismertetése, mert most érkezett meg hazánkba a plug-in hibrid hajtású Sealion 5 DM-i, amely a gyári kommunikáció szerint ugyan a kompakt kategóriába tartozik, de méretben alig marad el a nagytestvértől: karosszériája 4738 mm hosszú, 1860 mm széles, 1710 mm magas és 2712 mm a tengelytávolság. Csomagtér tekintetében nyerésre áll a kompakt modell, hiszen alaphelyzetben 463 literes a raktere, míg a Seal U-nál 425 liter várja a poggyászokat (és a töltőkábelt). Érdemes megemlíteni, hogy egyes piacokon a Seal U-t Sealion 6 néven forgalmazzák…

Fotó: BYD

62-86 km-es elektromos hatótávval jön a BYD új plug-in hibrid SUV-ja

Persze arra azért odafigyeltek, hogy lóerő tekintetében a nagyobb modell vezessen, a Seal U esetén 218 LE/300 Nm a rendszerteljesítmény, míg a Sealion 5-nél 212 LE/300 Nm a maximum – mindkét esetben 1,5-ös szívó négyhengeres a belső égésű motor. Fontos eltérés van az akkumulátorok tekintetében, amíg a Sealion 5-nél 12,96 kWh (62 km elektromos hatótáv) és 18,3 kWh (86 km elektromos hatótáv) közül lehet választani, a Seal U-nál 18,3 kWh az alap (80 km elektromos hatótáv) és 26,6 kWh az opció (125 km elektromos hatótáv). A vételára tekintetében az akkumulátor-kapacitások az irányadók, a Sealion 5 DM-i Comfort akciós ára 11 690 000 Ft, míg a Design kivitelért 12 990 000 Ft-ot kell fizetni, a Seal U DM-i Boost ára 13 590 000 Ft, a Comfort-ért 14 990 000 Ft-ot kell fizetni.

Fontos különbség, hogy a BYD Seal U még megújulás előtt áll, így annál még a forgatható középső kijelzőt kapja az ember, míg a BYD Sealion 5 már a vízszintesen rögzített képernyőt kapja – ez az ára annak, hogy natív Google-alkalmazásokat kapott az autó, aminek a segítségével akár beszédvezérlés is elérhető. Szóval akinek elég a 62 km-es elektromos hatótávolság, és igényli a modern alkalmazásokat, sok pénzt spórolhat a BYD-szalonon belül azzal, hogy a Sealion 5-öst vásárolja.