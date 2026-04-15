Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

Pia, csajok és „tigrisvér” minden mennyiségben – eladó Charlie Sheen őrült luxusbusza

2026. április 15. 16:06
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha a tárgyak mesélni tudnának, ez a busz több regényt is írhatna, valószínűleg tele pikáns és felháborító részlettel. Az 1998-ban készült Prevost luxusbuszt ugyanis Charlie Sheen rendelte, majd használta öltözőként.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Prevost márka a luxus lakóautók csúcsát képviseli, s ezzel Charlie Sheen is tisztában volt, ezért karrierjének csúcsán úgy döntött, hogy rendel tőlük egy luxusbuszt.

Prevost Marathon XL, Ha Charlie Sheen luxusbuszának falai beszélni tudnának, valószínűleg azonnal cenzúráznák azt
Fotó: Tim Montana/Bring a Trailer

Igen ám, csakhogy Két pasi - meg egy kicsi sorozat sztárja egy 12 napos, totál elszállt tivornya közepén rendelte meg ezt az 1998-as Prevost Marathon XL buszt – és hát… pontosan olyan lett, mint amilyen állapotban kitalálta. Csakhogy mire elkészült, már kijózanodott, s állítólag csak nézett: Ez meg kinek az ötlete volt?!

A 12 napos hullámvasútként jellemzett buli alatt megrendelt Prevolt Marathon XL teljesen egyedi építésű, a belső terét egy népszerű Los Angeles-i szórakozóhely, a Bar One ihlette – írja az Autoevolution. Többek között egy hátsó hálószoba és egy középső nappali is volt a belsejében, utóbbiban két egymással szemben lévő vörös bársonykanapé állt, miközben a padló, a falak és a szekrények is teljesen feketék voltak.

Ha valaki nem ismerné fel, ő Charlie Sheen 
Fotó: Tim Montana/Bring a Trailer

Emellett két fürdőszoba várta a vendégeket, továbbá egy konyhasarok, mely leginkább bárpultként funkcionált. Bár mire a busz elkészült, Charlie Sheen többé-kevésbé kijózanodott, s maga is csodálkozott a kialakításán, mégis évekig használta. Naná, hiszen luxuslakás, backstage és afterparty helyszín volt egyben.

Fotó: Tim Montana/Bring a Trailer

S ezzel még nem ért véget a luxusbusz sztorija, mivel a színész eladta Tim Montana zenésznek, aki nemcsak átalakította turnébusznak, de jogsit is szerzett rá. Hátul 6 emeletes ággyal szerelte fel, hogy a zenészek is tudjanak aludni benne. 

A luxusbusz digitális kilométer-számlálója mindössze 257 ezer mérföldet mutat, ami egy ilyen járműnél nagyon kevésnek számít, hiszen 1-2 millió mérföldes futásteljesítményre tervezik ezeket. 

Most a Prevost luxusbusz a népszerű Bring a Trailer platformon került árverésre, a jelenlegi licit 35 000 dollárnál tart. Ami nem túl sok egy „tigrisvérrel”, Charlie Sheen DNS-sel és relikviával átitatott guruló VIP-klubért.

Fotó: Tim Montana/Bring a Trailer
A Charlie Sheen számára elengedhetetlen bárpult
Fotó: Tim Montana/Bring a Trailer
A kéjlak belülről
Fotó: Tim Montana/Bring a Trailer
 Most eladó a Prevost Marathon XL luxusbusz
Fotó: Tim Montana/Bring a Trailer

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!