Pia, csajok és „tigrisvér” minden mennyiségben – eladó Charlie Sheen őrült luxusbusza

A Prevost márka a luxus lakóautók csúcsát képviseli, s ezzel Charlie Sheen is tisztában volt, ezért karrierjének csúcsán úgy döntött, hogy rendel tőlük egy luxusbuszt.

Ha Charlie Sheen luxusbuszának falai beszélni tudnának, valószínűleg azonnal cenzúráznák azt

Igen ám, csakhogy Két pasi - meg egy kicsi sorozat sztárja egy 12 napos, totál elszállt tivornya közepén rendelte meg ezt az 1998-as Prevost Marathon XL buszt – és hát… pontosan olyan lett, mint amilyen állapotban kitalálta. Csakhogy mire elkészült, már kijózanodott, s állítólag csak nézett: Ez meg kinek az ötlete volt?!

A 12 napos hullámvasútként jellemzett buli alatt megrendelt Prevolt Marathon XL teljesen egyedi építésű, a belső terét egy népszerű Los Angeles-i szórakozóhely, a Bar One ihlette – írja az Autoevolution. Többek között egy hátsó hálószoba és egy középső nappali is volt a belsejében, utóbbiban két egymással szemben lévő vörös bársonykanapé állt, miközben a padló, a falak és a szekrények is teljesen feketék voltak.

Emellett két fürdőszoba várta a vendégeket, továbbá egy konyhasarok, mely leginkább bárpultként funkcionált. Bár mire a busz elkészült, Charlie Sheen többé-kevésbé kijózanodott, s maga is csodálkozott a kialakításán, mégis évekig használta. Naná, hiszen luxuslakás, backstage és afterparty helyszín volt egyben.

S ezzel még nem ért véget a luxusbusz sztorija, mivel a színész eladta Tim Montana zenésznek, aki nemcsak átalakította turnébusznak, de jogsit is szerzett rá. Hátul 6 emeletes ággyal szerelte fel, hogy a zenészek is tudjanak aludni benne.

A luxusbusz digitális kilométer-számlálója mindössze 257 ezer mérföldet mutat, ami egy ilyen járműnél nagyon kevésnek számít, hiszen 1-2 millió mérföldes futásteljesítményre tervezik ezeket.

Most a Prevost luxusbusz a népszerű Bring a Trailer platformon került árverésre, a jelenlegi licit 35 000 dollárnál tart. Ami nem túl sok egy „tigrisvérrel”, Charlie Sheen DNS-sel és relikviával átitatott guruló VIP-klubért.

