A piroson áthajtva menekült el a pofátlan szentendrei cserbenhagyó – videó

Újabb fedélzeti kamerás felvételeket tett közzé a Bpiautosok.hu, ezúttal a cserbenhagyás volt a közös szál. Az első videót Szentendrén rögzítették: egy Volkswagen Passat vezetője minden előzmény nélkül kóvályogni kezdett az úton, majd nekiment a mellette haladó autónak.

Íme a cserbenhagyás mesterei:

A sofőr a következő kereszteződéshez érve nem állt meg, hanem a piros jelzés ellenére áthajtott a lámpán, és elhagyta a helyszínt. A beküldő beszámolója szerint a károsultat később egy helyi Facebook-csoport segítségével sikerült megtalálni, így van esély arra, hogy az ügynek következménye is lesz.

A videó folytatásában látható három további eset mindegyike Budapesten történt, a veszélyes helyzetek okozói ezeknél sem fárasztották magukat azzal, hogy megálljanak.