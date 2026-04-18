Csődbe ment a német autógyártás meghatározó szereplője

Újabb figyelmeztető jel érkezett a német gazdaságból. Csődbe ment az egykor piacvezető autóipari beszállító, az Erich Jaeger, ami nemcsak munkahelyeket sodor veszélybe, hanem az egész iparág sérülékenységére is rámutat.
Mélyülő válság rajzolódik ki a német iparban, s azon belül is az autóiparban, és ennek egyik leglátványosabb jele az Erich Jaeger bukása, csődje.

A csődbe jutott autóipari beszállító, az Erich Jaeger a BMW-t is nehéz helyzetbe hozta
A csődbe jutott autóipari beszállító, az Erich Jaeger a BMW-t is nehéz helyzetbe hozta
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

A közel százéves múltra visszatekintő vállalat – amely korábban globális piacvezetőnek számított az autókhoz, a haszongépjárművekhez gyártott csatlakozók piacán – csődöt jelentett, miután bevételei drámai mértékben visszaestek. 

A cég vezetése a geopolitikai feszültségeket és a tartósan kedvezőtlen piaci környezetet nevezte meg fő okként. 

Bár a működés egyelőre nem állt le, és a gyártás folytatódik, a jövő erősen bizonytalan: a vállalat befektetőt keres, miközben több mint ezer munkahely került most veszélybe – írja a VG.

Az Erich Jaeger csődje láncreakciót okozhat

Az eset súlyát növeli, hogy az Erich Jaeger olyan ipari óriásokat szolgált ki, mint a BMW, a Volkswagen, a Mercedes vagy a Rheinmetall. Az 1927-ben Bad Homburgban alapított vállalatnak Németországon kívül Mexikóban, a Cseh Köztársaságban és Kínában is van gyára. Egy ilyen beszállító kiesése láncreakciót indíthat el az ellátási láncban, tovább növelve a nyomást az amúgy is nehéz helyzetben lévő német autóiparon. Nem elszigetelt esetről van szó: az elmúlt időszakban sorra dőltek be hasonló cégek, és a leépítések is egyre gyakoribbak a németeknél.

 

