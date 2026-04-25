Csökkentették az árát, eközben nem is gyártják ezt az autót

A magyarországi Citroen forgalmazó 1,5 millió Ft-tal mérsékelte a C5 Aircross szabadidő-autó Hybrid 145 változatának listaárát, ami azt jelenti, hogy a You alapszint már 10 490 000 Ft-tól érhető el. Ezért a pénzért egy 4,65 méter hosszú, 565 literes csomagtartóval rendelkező autót kap az ügyfél kényelmes ülésekkel és felfüggesztéssel, 5,4 l/100 km-es átlagfogyasztással. Elképzelhető, hogy a reménybeli vásárlónak egy kicsit várnia kell majd az autójára, mert közben épp leállították a termelést a Rennes-i gyárban.

1,5 millió Ft-tal mérsékelte a forgalmazó a Citroen C5 Aircross hibrid árát

Most a Citroen húzta a rövidebbet

Azzal a problémával szembesült a Stellantis, hogy túlságosan népszerű a hibrid hajtása, és a beszállító egyszerűen nem tud elég váltót készíteni. Annak érdekében, hogy minimalizálják az alkatrészhiány hatását, a Citroen C5 Aircross-t készítő gyárat április 22-24 között leállítják, hogy biztosított legyen a Sochaux-i, Melfi-i és eisenachi gyár ellátása. Jelenleg egyébként teljes kapacitáson üzemel a Rennes-i gyár, két műszakos munkarendben napi 400 autót készít az 1300 alkalmazott. Korábban hasonló esetekben más gyárakban szervezték át a termelést, most azonban Rennes volt a soros a korlátozással, és mivel ott csak egy típus készül, le kellett állítani a termelést.

